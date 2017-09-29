Третью очередь ЖК «Любимов» начнут возводить до конца этого года

В рамках рабочей поездки участники мероприятия осмотрели 5 домов кварталов № 10 и № 6 ЖК «Любимов», площадку второй и третей очередей строительства, а также обсудили вопрос о ходе строительства жилья в правобережной части города Березники для переселения граждан из домов, признанных непригодными для проживания в результате техногенной аварии.
Как отметил генеральный директор АО «КРПК» Дмитрий Ильин, строительная готовность 5 домов кварталов № 10 и № 6 ЖК «Любимов», которые осмотрела делегация депутатов, составляет 100%. На территории жилого комплекса выполняется чистовая отделка помещений и мест общего пользования, завершается благоустройство придомовой территории, достраивается дорога. Кроме того, сейчас здесь проходят итоговые комиссии для получения заключений о соответствии, на основании которых жилые дома будут введены в эксплуатацию в 4 квартале текущего года. Планируется, что во втором квартале 2018 года строительство первой очереди — а это более 108 тыс кв м жилья — будет завершено.
«На территории идут подготовительные работы к строительству домов второй очереди жилого комплекса, подрядчики приступают к строительно-монтажным работам. В середине сентября был завершён конкурс на строительство домов третей очереди общей жилой площадью порядка 72 тыс кв м. Победителем закупки стало ЗАО “Компания Еврострой”. Начать строительство домов третьей очереди планируется до конца года», — подчеркнул Дмитрий Ильин.
Мэр города Березники Сергей Дъяков подчеркнул, что реализация мероприятий по переселению граждан из зоны техногенной аварии была бы невозможна без привлечения средств на социальные выплаты из нескольких источников: бюджета «Уралкалия», федерального и краевого бюджетов. Напомним, увеличение федерального финансирования на 1,9 млрд рублей стало возможным по итогам встречи Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева с главой Прикамья Максимом Решетниковым.
Депутаты Законодательного Собрания положительно оценили ход строительства на правобережье Березников.
«За последние два года ситуация в Березниках значительно изменилась. Мы видим, что часть домов нового жилого комплекса заселяются, очередные дома готовы к заселению — проходит итоговая комиссия. Процесс не стоит на месте. Важно, что при застройке микрорайона было предусмотрено строительство всех объектов социальной инфраструктуры. Здесь уже действуют социальные объекты, будут построены детский сад, школа, ФОК. Мы понимаем, что это совершенно новый микрорайон, новая часть Березников, и, конечно, она должна быть обеспечена всеми необходимыми объектами инфраструктуры, чтобы людям здесь жилось комфортно. Развивая такую инфраструктуру здесь в территории, мы заходим в большой проект, и я думаю, он будет иметь масштабное развитие. Раньше при застройке городов были одни подходы, сейчас нормативы совершенно другие, и мы видим, что в соответствии с ними возводится и этот комфортный микрорайон», — отметил депутат Законодательного собрания Пермского края, председатель комитета по развитию инфраструктуры Виктор Плюснин.