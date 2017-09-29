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16:33 (мск), источник: Вести - Воронеж

На левом берегу Воронежа застроят ветхий квартал

Мэрия Воронежа приняла решение о развитии застроенной территории в Левобережном районе. Соответствующее постановление опубликовали на сайте администрации города в пятницу, 29 сентября.

Источник: Вести - Воронеж

В квартале, ограниченном улицами Героев Стратосферы — Меркулова — Кулибина и Ленинским проспектом предполагается снести ветхое и аварийное жилье. Под снос попадут три трехэтажных дома по адресу Ленинский проспект, 8/2 и 8/3 и улица Меркулова, 2б. Площадь территории под новую застройку составит около 1,5 га.

Освоение этого земельного участка в Левобережном районе будет вестись в рамках муниципальной программы «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда в городском округе город Воронеж».

В программу, рассчитанную до 2030 года, входят 23 застроенные территории, на которых расположены дома, построенные в 1946—1970 годах. Износ зданий составляет более 70%. Реализация программы предполагает снос 405,4 тыс. кв. м ветхого жилья и возведение 2,6 млн кв. м — нового.

АО «ДСК», ООО «Черноземспецстрой», ООО «ТрансЦентрСтрой Развитие» и ООО «РемСтрой» уже осваивают несколько подобных территорий. Это кварталы, ограниченные улицами 9 Января, Краснодонская, Семилукская; Московским проспектом, улицами 45-й Стрелковой Дивизии, Славы и переулком Ракетный; улицами Серова, Ленинградская и Брусилова, а также переулком Политехнический и улицей Елецкая; Конструкторов, Крымская и Пирогова.

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