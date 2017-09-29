На левом берегу Воронежа застроят ветхий квартал

Источник: Вести - Воронеж

В квартале, ограниченном улицами Героев Стратосферы — Меркулова — Кулибина и Ленинским проспектом предполагается снести ветхое и аварийное жилье. Под снос попадут три трехэтажных дома по адресу Ленинский проспект, 8/2 и 8/3 и улица Меркулова, 2б. Площадь территории под новую застройку составит около 1,5 га.

Освоение этого земельного участка в Левобережном районе будет вестись в рамках муниципальной программы «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда в городском округе город Воронеж».

В программу, рассчитанную до 2030 года, входят 23 застроенные территории, на которых расположены дома, построенные в 1946—1970 годах. Износ зданий составляет более 70%. Реализация программы предполагает снос 405,4 тыс. кв. м ветхого жилья и возведение 2,6 млн кв. м — нового.