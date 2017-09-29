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15:01 (мск), источник: ЕАН

«Уральские авиалинии» начали перевозку пассажиров «ВИМ-Авиа»

С 29 сентября «Уральские авиалинии» перевозят пассажиров с билетами «ВИМ-Авиа», сообщили в пресс-службе екатеринбургской авиакомпании.

«Перевозка осуществляется при наличии свободных мест до 16 октября 2017 года. Пассажиры “ВИМ-Авиа” с действительными билетами допускаются к посадке на рейс в случае, если маршрут, указанный в билете, совпадает с маршрутом “Уральских авиалиний”», — уточняется в релизе.

Чтобы попасть на борт, клиентам «ВИМ-Авиа» нужно обращаться в представительства «Уральские авиалиний» в аэропортах.

Напомним, что «ВИМ-Авиа» находится в кризисной ситуации из-за долгов перед аэропортами и фактически свернула свою полетную программу.

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