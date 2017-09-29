«Уральские авиалинии» начали перевозку пассажиров «ВИМ-Авиа»
С 29 сентября «Уральские авиалинии» перевозят пассажиров с билетами «ВИМ-Авиа», сообщили в
С 29 сентября «Уральские авиалинии» перевозят пассажиров с билетами «ВИМ-Авиа», сообщили в
«Перевозка осуществляется при наличии свободных мест до 16 октября 2017 года. Пассажиры “ВИМ-Авиа” с действительными билетами допускаются к посадке на рейс в случае, если маршрут, указанный в билете, совпадает с маршрутом “Уральских авиалиний”», — уточняется в релизе.
Чтобы попасть на борт, клиентам «ВИМ-Авиа» нужно обращаться в представительства «Уральские авиалиний» в аэропортах.
Напомним, что «ВИМ-Авиа» находится в кризисной ситуации