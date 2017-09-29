Минстрой назвал число обманутых дольщиков в России

Дорожные карты от регионов опубликованы на официальном сайте Минстроя, там содержится информация о проблемных объектах и сроках завершения их строительства.
Как следует из документов, долгострои и обманутые дольщики есть в 72 из 85 российских регионах. Всего в стране насчитывается 830 долгостроев.
Наибольшее число обманутых дольщиков зарегистрировано в Краснодарском крае — 6461. Более 4 тысяч участников долевого строительства, которые не получили жилье, зарегистрировано в Московской и Свердловской областях. Более 3,5 тысяч — в Самарской области.
139 объектов планируется завершить уже в 2017 году. Еще 187 объектов — в следующем, 160 в 2019 году, остальные позже. Есть часть объектов — их 228, сроки достройки которых пока не обозначены.
Напомним, проблема обманутых дольщиков является одной из наболевших для многих регионов: в частности, митинги постоянно проходят в Свердловской области, Пермском крае, Курганской области.
Недавно в Перми краевом заксобрании в первом чтении принят закон о поддержке дольщиков, согласно которому льготные категории собственников смогут получить субсидии на достройку своих квартир. Однако под действие закона попадают не все собственники. Из-за этого дольщики объявили голодовку. Она продлилась 11 дней и прекратилась после того, как с дольщиками встретился министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин.
Ситуацию на проблемных стройплощадках Екатеринбурга на днях рассмотрели члены специальной межведомственной комиссии, созданной по поручению главы региона Евгения Куйвашева. Комиссия обсудила возобновление строительства дома по улице Бахчиванджи, 15, где до сих пор идёт голодовка.