Минстрой назвал число обманутых дольщиков в России

Дорожные карты от регионов опубликованы на официальном сайте Минстроя, там содержится информация о проблемных объектах и сроках завершения их строительства.

Как следует из документов, долгострои и обманутые дольщики есть в 72 из 85 российских регионах. Всего в стране насчитывается 830 долгостроев.

Наибольшее число обманутых дольщиков зарегистрировано в Краснодарском крае — 6461. Более 4 тысяч участников долевого строительства, которые не получили жилье, зарегистрировано в Московской и Свердловской областях. Более 3,5 тысяч — в Самарской области.

139 объектов планируется завершить уже в 2017 году. Еще 187 объектов — в следующем, 160 в 2019 году, остальные позже. Есть часть объектов — их 228, сроки достройки которых пока не обозначены.

Напомним, проблема обманутых дольщиков является одной из наболевших для многих регионов: в частности, митинги постоянно проходят в Свердловской области, Пермском крае, Курганской области.

Недавно в Перми краевом заксобрании в первом чтении принят закон о поддержке дольщиков, согласно которому льготные категории собственников смогут получить субсидии на достройку своих квартир. Однако под действие закона попадают не все собственники. Из-за этого дольщики объявили голодовку. Она продлилась 11 дней и прекратилась после того, как с дольщиками встретился министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин.