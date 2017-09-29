Новая дорога сократит расстояние от Златоуста до Миасса
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В конце 2015 года этот участок включили в список объектов будущего туристического кластера «Синегорье» и горнозаводской агломерации. Проект одобрил губернатор Борис Дубровский. Подрядчики признаются: объект
«Сложности были по вырубке леса, перепад между нулевым пикетом и 53-м пикетом, то есть концом трассы, — 120 метров», — отмечает Сергей Зенкин, технический директор управления строительства АО «Южуралмост».
Планировку трассы делали с помощью 3D-моделирования. В строительство вложили около 300 миллионов рублей из областного бюджета.
«Даст возможности в самые пиковые нагрузки, когда у нас, например, в непогоду создаются пробки. Получится некий объезд, который обеспечит поток, сбросит нагрузку движения на региональные дороги», — говорит Алексей Нечаев, начальник Управления дорожного хозяйства Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.
Транспортная магистраль сократит расстояние от Златоуста до Миасса почти на 10 километров. Двенадцатого октября принимать объект приедет инспекция во главе с губернатором Челябинской области.
Юлия Габдрахманова, Евгений Януров, Игорь Гибадулин.