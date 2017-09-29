Новая дорога сократит расстояние от Златоуста до Миасса

Когда-то эта дорога больше напоминала направление. А до поселков Сыростан и Хребет можно было добраться только на внедорожнике. Сейчас здесь другая картина: уже готов слой нового асфальта, строители обустраивают водоотводные канавы. Они из монолитного бетона и снабжены специальными гасителями для воды. Весенний паводок этой дороге точно не страшен.

В конце 2015 года этот участок включили в список объектов будущего туристического кластера «Синегорье» и горнозаводской агломерации. Проект одобрил губернатор Борис Дубровский. Подрядчики признаются: объект по-настоящему сложный. К примеру, на участке рядом с железнодорожным мостом пришлось усмирять две бурные, особенно в половодье, реки — Уржумку и Сыростан. Уровень понизили, а водяной поток заключили в бетонные трубы. На мосту укрепили насыпь.

«Сложности были по вырубке леса, перепад между нулевым пикетом и 53-м пикетом, то есть концом трассы, — 120 метров», — отмечает Сергей Зенкин, технический директор управления строительства АО «Южуралмост».

Планировку трассы делали с помощью 3D-моделирования. В строительство вложили около 300 миллионов рублей из областного бюджета.

«Даст возможности в самые пиковые нагрузки, когда у нас, например, в непогоду создаются пробки. Получится некий объезд, который обеспечит поток, сбросит нагрузку движения на региональные дороги», — говорит Алексей Нечаев, начальник Управления дорожного хозяйства Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Транспортная магистраль сократит расстояние от Златоуста до Миасса почти на 10 километров. Двенадцатого октября принимать объект приедет инспекция во главе с губернатором Челябинской области.