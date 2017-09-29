Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Америка обходит Россию на гиперзвуке
Самая тяжелая женщина в мире умерла после множества операций
Имея 50 тыс. руб., россиянин создал бизнес с выручкой 20 млрд руб
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Что думают о фильме «Матильда» посмотревшие его депутаты«Как история с Pussy Riot нанесла ущерб либеральному направлению, так и травля “Матильды” — патриотическому»
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Светская львица о Юлии Михальчик: не стала жертвой
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Квитко надела купальник, не скрывающий почти ничего - СМИ
Ковитиди: Порошенко «получил удар» от Путина
Срочный ужин: ситуация в Сирии заставила Путина уехать к Эрдогану
Депутаты поделились впечатлениями от «Матильды»
Дочь Сябитовой впервые раскрыла причину развода с мужем - СМИ
Лолита показала, какой худой была в 40 лет - СМИ
Соловьев объяснил найденное у него Навальным дорогое имущество
Посол раскрыл детали жесткого разговора с Путиным
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
8В Москве открыли памятник Калашникову
16:02 (мск), источник: Городской репортер

Прокуратуру еще раз попросили проверить обоснованность подорожания проезда в Ростове

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Сергей Иванов снова обратился к прокурору Ростовской области с просьбой проверить обоснованность повышения стоимости проезда в общественном транспорте Ростова. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Ранее депутат уже направлял такой запрос. Однако в прокуратуре пояснили, что на момент проверки в городе не был принят нормативно-правовой акт, предусматривающий изменение тарифов.

Напомним, впервые о планируемом подорожании проезда стало известно в конце июля, однако точная дата не была утверждена. Только в конце сентября было подписано соответствующее постановление.

«В ходе проверки экономически обоснованных затрат перевозчиков необходимо обратить внимание, что последними расчеты представляются, исходя из количества сидячих мест в маршрутках, а между тем машины ездят, набитые стоящими пассажирами. Это не говоря уже о том, что прямо на ходу в маршрутных такси отваливаются колеса, двери, водители грубят пассажирам, не проводится уборка салонов и так далее», — говорит Сергей Иванов.

Кроме того, депутат отмечает, что «в условиях неблагоприятной экономической ситуации и возникшего в связи с этим социального напряжения принятое решение о повышении стоимости проезда может привести к ухудшению уровня жизни незащищенных слоев населения и к увеличению социальной напряженности».

Напомним, что с 1 октября цена на проезд в автобусах и маршрутках вырастет до 24 рублей. С использованием транспортной карты такую же поездку можно будет совершить за 20 рублей, но только в автобусе — установка валидаторов в маршрутках не планируется. В трамваях и троллейбусах стоимость проезда останется прежней — 17 рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Следствие предъявило обвинение гендиректору «ВИМ-Авиа»
Александр Усс назначен врио губернатора Красноярского края
Стоимость трассы «Таврида» возросла до 166 млрд рублей
Два пилота погибли при падении военного самолета на Украине
10 главных событий российской кампании в Сирии (фото)
Поклонская ответила депутатам, посмотревшим «Матильду»
Патриарх приравнял оскорбление чувств верующих к экстремизму
Спорт
«Зенит» Манчини растёт. Вывод о лидере РФПЛ после игры с басками У Роберто Манчини прогрессирует даже «старик» Иванович, а Андрея Лунёва пора попробовать в роли первого номера сборной России
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
ВС отменил петербургский закон о капитальном ремонте
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь