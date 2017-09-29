Прокуратуру еще раз попросили проверить обоснованность подорожания проезда в Ростове

Ранее депутат уже направлял такой запрос. Однако в прокуратуре пояснили, что на момент проверки в городе не был принят нормативно-правовой акт, предусматривающий изменение тарифов.

Напомним, впервые о планируемом подорожании проезда стало известно в конце июля, однако точная дата не была утверждена. Только в конце сентября было подписано соответствующее постановление.

«В ходе проверки экономически обоснованных затрат перевозчиков необходимо обратить внимание, что последними расчеты представляются, исходя из количества сидячих мест в маршрутках, а между тем машины ездят, набитые стоящими пассажирами. Это не говоря уже о том, что прямо на ходу в маршрутных такси отваливаются колеса, двери, водители грубят пассажирам, не проводится уборка салонов и так далее», — говорит Сергей Иванов.

Кроме того, депутат отмечает, что «в условиях неблагоприятной экономической ситуации и возникшего в связи с этим социального напряжения принятое решение о повышении стоимости проезда может привести к ухудшению уровня жизни незащищенных слоев населения и к увеличению социальной напряженности».