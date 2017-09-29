Больше всего картельных сговоров при закупках в Москве в 2017 г. выявлено в медицине

При этом количество картельных сговоров на госзакупках столицы за данный период выросло вдвое по сравнению с прошлым годом, сообщил в пятницу в рамках публичных обсуждений результатов правоприменительной практики руководитель московского УФАС Армен Ханян.

«За первое полугодие 2017 года количество [картельных] сговоров на торгах у нас в два раза возросло по сравнению с прошлым годом. В основном сговоры происходят при закупке медицинских изделий, медицинского оборудования, информационного обеспечения, техники, компьютерной техники — вся сфера, которая достаточно объективно позволяет поставить тот или иной товар по более доступным ценам», — сказал Ханян.

Он отметил, что субъекты, участвующие в тех или иных торгах, достаточно часто вступают в сговор для поддержания максимальной цены, чтобы получить сверхприбыль.

Результатом чего является неполучение экономии бюджетных средств.

По данным антимонопольного ведомства, за первое полугодие 2016 года выявлено 13 сговоров на торгах, за аналогичный период текущего года — 27 сговоров. Количество участников также возросло — с 32 до 61.