Топ-10 станций метро с самой дорогой арендой квартир
Специалисты портала «Мир квартир» составили рейтинг станций московского метро по стоимости аренды квартир. За рамками исследования остался элитный сегмент.
Специалисты портала «Мир квартир» составили рейтинг станций московского метро по стоимости аренды квартир. За рамками исследования остался элитный сегмент.
На втором месте узел «Охотный ряд» — «Площадь Революции» — «Театральная», здесь арендовать жилье можно в среднем за 112,7 тысячи рублей.
Третье место у пересадочного узла «Библиотека имени Ленина» — «Александровский саз» — «Боровицкая» — «Арбатская», средняя ставка квартир здесь составляет 112,4 тысячи рублей. Четвертое место у станции «Арбатская» Филевской линии (112 тысяч), пятое — у узла «Кузнецкий мост» — «Лубянка» (111,8 тысячи рублей). На шестом месте связка «Пушкинская» — «Тверская» — «Чеховская» со средней стоимостью аренды жилья 111,5 тысячи рублей. Седьмое место у станции «Маяковская» — 111,2 тысячи рублей. На восьмой строчке рейтинга — станция «Парк культуры», где средняя стоимость аренды составляет 110,9 тысячи рублей.
На девятом месте станция «Смоленская» — там в среднем квартиры сдаются за 110,7 тысячи рублей. Замыкает десятку станция метро «Китай-город» со ставкой 110 тысяч рублей.