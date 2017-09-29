Топ-10 станций метро с самой дорогой арендой квартир

На втором месте узел «Охотный ряд» — «Площадь Революции» — «Театральная», здесь арендовать жилье можно в среднем за 112,7 тысячи рублей.

Так, двушка в дореволюционном доме с «изумительным видом на Кремль» обойдется в 120 тысяч рублей ежемесячно.

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Третье место у пересадочного узла «Библиотека имени Ленина» — «Александровский саз» — «Боровицкая» — «Арбатская», средняя ставка квартир здесь составляет 112,4 тысячи рублей. Четвертое место у станции «Арбатская» Филевской линии (112 тысяч), пятое — у узла «Кузнецкий мост» — «Лубянка» (111,8 тысячи рублей). На шестом месте связка «Пушкинская» — «Тверская» — «Чеховская» со средней стоимостью аренды жилья 111,5 тысячи рублей. Седьмое место у станции «Маяковская» — 111,2 тысячи рублей. На восьмой строчке рейтинга — станция «Парк культуры», где средняя стоимость аренды составляет 110,9 тысячи рублей.