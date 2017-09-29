Шредер и Новак вошли в совет директоров «Роснефти»

Кроме того, акционеры избрали новый совет директоров, в который помимо действовавших членов вошли экс-канцлер Германии, председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG Герхард Шредер и министр энергетики РФ Александр Новак.
Свои места в совете сохранили: президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Алсуваиди Файзал, помощник президента РФ Андрей Белоусов, исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, профессор кафедры федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Олег Вьюгин, главный исполнительный директор Glencore International AG и Glencore plc Айван Глазенберг, президент BP Роберт Дадли, член совета директоров «Роснефти» Гильермо Кинтеро, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, член совета директоров НК Дональд Хамфриз.