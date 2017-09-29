Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Америка обходит Россию на гиперзвуке
Насколько хорошо вы разбираетесь в лекарствах: тест
«Достигнет дна»: эксперт о ценах на жилье в Москве до 2024 года
Матвиенко начала заседание Совфеда с заявления об угрозе России
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Глохнувший локомотив: экономика Поднебесной на грани краха Все серьезно: в 2018-м в китайской экономике могут проступить застарелые проблемы
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото
Назван самый кассовый фильм ужасов всех времен
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
33-летний Шаляпин отдыхает в Сочи с 58-летней экс-женой - СМИ
СМИ: Лолита показала, какой худой была в 40 лет
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Дочь Сябитовой впервые раскрыла причину развода с мужем - СМИ
Лолита показала, какой худой была в 40 лет - СМИ
Соловьев объяснил найденное у него Навальным дорогое имущество
Посол раскрыл детали жесткого разговора с Путиным
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
8В Москве открыли памятник Калашникову
15:43 (мск), источник: Интерфакс

Шредер и Новак вошли в совет директоров «Роснефти»

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU — Акционеры «Роснефти» на внеочередном собрании утвердили изменения в устав в части увеличения количественного состава совета директоров с 9 до 11 человек, передает корреспондент «Интерфакса» с собрания.

Источник: AP 2017

Кроме того, акционеры избрали новый совет директоров, в который помимо действовавших членов вошли экс-канцлер Германии, председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG Герхард Шредер и министр энергетики РФ Александр Новак.

Свои места в совете сохранили: президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Алсуваиди Файзал, помощник президента РФ Андрей Белоусов, исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, профессор кафедры федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Олег Вьюгин, главный исполнительный директор Glencore International AG и Glencore plc Айван Глазенберг, президент BP Роберт Дадли, член совета директоров «Роснефти» Гильермо Кинтеро, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, член совета директоров НК Дональд Хамфриз.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Следствие предъявило обвинение гендиректору «ВИМ-Авиа»
Александр Усс назначен врио губернатора Красноярского края
Стоимость трассы «Таврида» возросла до 166 млрд рублей
Два пилота погибли при падении военного самолета на Украине
10 главных событий российской кампании в Сирии (фото)
Поклонская ответила депутатам, посмотревшим «Матильду»
Патриарх приравнял оскорбление чувств верующих к экстремизму
Спорт
«Зенит» Манчини растёт. Вывод о лидере РФПЛ после игры с басками У Роберто Манчини прогрессирует даже «старик» Иванович, а Андрея Лунёва пора попробовать в роли первого номера сборной России
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Застройщики Петербурга распродают пригородные участки
Названы сроки достройки проблемного жилья в РФ
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь