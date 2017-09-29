72 муниципалитета попросили денег у свердловского правительства

В минфине Свердловской области завершила работу согласительная комиссия по рассмотрению предложений органов местного самоуправления. 72 территориям помощь регионального бюджета требуется в дорожном строительстве, переселении из ветхого и аварийного жилья, строительства и реконструкции школ, спортивных и культурных объектов, ремонте гидротехнических сооружений и многом другом.

«Те вопросы муниципалитетов, которые не удалось решить в ходе согласительных процедур, мы вносим в постановление Законодательного собрания при принятии бюджета на будущий год. И при получении дополнительных доходов областного бюджета, средства выделяются на данные мероприятия. Так, на 2018 год основные вопросы по дополнительному финансированию — это строительство и ремонт автодорог, капитальный ремонт школ, строительство спортивных сооружений, газификация», — подчеркнула спикер парламента Свердловской области Людмила Бабушкина.

Как сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики Среднего Урала, за последние несколько лет удалось увеличить объем межбюджетных трансфертов, направляемых в местные бюджеты. Если в 2012 году из казны региона им было перечислено 50,1 миллиарда рублей, то в 2016-м — 76,6 миллиарда. В 2017 году с учетом уже двух изменений, внесенных в действующий закон об областном бюджете, трансферты местным бюджетам предусмотрены в объеме более 86 миллиардов рублей.