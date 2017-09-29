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16:40 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани продали Приволжский рынок и торговый центр «Олимп»

За 538 млн рублей в Казани продан торгово-гостиничный комплекс «Олимп». Отель с торговым комплексом купила присоединенная к «Унистрою» компания, тогда как участок земли, где располагались торговые ряды Приволжского рынка площадью 11,8 тыс. кв. м, отошел бизнесмену Гафуру Мерджидову.

Источник: Prokazan.ru

Приволжский рынок считается одним из крупнейших в Казани. Управлял им бизнесмен Ильгиз Минкин, основавший фирму «Олимп». В 2005 году рынок был реконструирован, рядом с ним была построена станция метро «Проспект Победы». В 2013 году была открыты 14-этажная гостиница и торговый комплекс. Уже через два года ООО ТК «Олимп» объявило о своем банкротстве. Долги компании на тот момент составляли 859 млн рублей, затем сумма изменилась до 500 млн рублей.

Изменилась также и цена за продаваемые гостиницу, паркинг и торговый комплекс: если изначальная их цена составляла 1,7 млрд рублей, то в апреле цена снизилась до 387 млн рублей. Здание рынка с прилегающей территорией ушло с молотка за 151 млн рублей предпринимателю Гафуру Мерджидову, который занимается розничной торговлей чулочно-носочными изделиями. В прошлом году он приобрел помещения на улице Зорге, 70 площадью 816 кв. м.

ProKazan.ru не раз поднимал тему о недопустимости расположения рынка, на котором любой желающий может начать торговлю, имея при себе лишь картонную коробку, складной стул и свой товар. Жители окрестных домов неоднократно оставляли жалобы на портале госуслуг РТ. Дорога от жилых домов к станции метро «Проспект Победы» превратилась в настоящий базар. Здесь в любое время года и в зависимости от сезона можно было купить дурно пахнущее мясо, неспелые фрукты, дешевые товары для дома и старомодные наряды.

После ряда публикаций редакция получила ответ, что рынок будет ликвидирован. По словам заместителя руководителя Исполкома Казани Ивана Кузнецова, на этом месте должны были появиться благоустроенные торговые объекты с навесами. Нам пообещали, что уличная торговля сойдет на нет до конца июня прошлого года. Торговать там будут исключительно республиканские сельхозпроизводители и фермеры. Ряд нарушений действительно был устранен, однако видимых изменений там не заметили.

Что теперь будет с рынком, пока неизвестно. Как прокомментировал «Коммерсантъ» руководитель проектов практики «Оценка» консалтинговой группы «НЭО Центр» Сергей Кузьмин, новый собственник рынка реконструирует объект, так как использование площадей нерентабельно для этого места.

 — Инвестор снесет строения и построит либо жилые дома, либо торговый центр, — считает эксперт.

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