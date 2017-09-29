В Волгограде завершается демонтаж взорвавшегося дома на Университетском
Демонтаж дома на проспекте Университетском, разрушенного при взрыве газа, вошел в завершающую стадию.
Демонтаж дома на проспекте Университетском, разрушенного при взрыве газа, вошел в завершающую стадию.
«Специалисты подрядной организации разобрали верхние и нижние этажи разрушенного жилого здания и подошли к подъезду, где в мае текущего года произошел взрыв. Здесь приступить к работам планируется после всех необходимых согласований с надзорными и следственными органами», — сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Напомним, 16 мая текущего года в доме № 60 по проспекту Университетский произошел взрыв газа, в результате которого обрушился подъезд. Погибло четыре человека, 11 пострадало.
Причиной ЧП стала халатность при подключении коммуникаций, по данному факту возбуждено уголовное дело. По последним данным, 37 семей из 44, проживавших в обрушившемся доме, уже купили новые квартиры.