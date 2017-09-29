В Волгограде завершается демонтаж взорвавшегося дома на Университетском

«Специалисты подрядной организации разобрали верхние и нижние этажи разрушенного жилого здания и подошли к подъезду, где в мае текущего года произошел взрыв. Здесь приступить к работам планируется после всех необходимых согласований с надзорными и следственными органами», — сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе мэрии.