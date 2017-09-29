В Ростовской области начали строить новую молочную ферму
В Константиновском районе Ростовской области начали строительство молочной фермы на 500 племенных коров мощностью более 4 тыс. т молока в год, об этом сообщает
В Константиновском районе Ростовской области начали строительство молочной фермы на 500 племенных коров мощностью более 4 тыс. т молока в год, об этом сообщает
«Конечная цель нового проекта — увеличить долю донского молока и молочных продуктов на прилавках магазинов и на столах жителей Дона. Потребление молочных продуктов должно увеличиться в 2,5 раза», — говорится в сообщении.