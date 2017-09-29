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17:11 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростовской области начали строить новую молочную ферму

В Константиновском районе Ростовской области начали строительство молочной фермы на 500 племенных коров мощностью более 4 тыс. т молока в год, об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Конечная цель нового проекта — увеличить долю донского молока и молочных продуктов на прилавках магазинов и на столах жителей Дона. Потребление молочных продуктов должно увеличиться в 2,5 раза», — говорится в сообщении.

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