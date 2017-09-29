В регионе обсудили меры по улучшению инвестиционного климата

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На повестку были вынесены вопросы повышения прозрачности процедур оформления земельных участков, упрощения процедуры получения разрешений на капитальное строительство, а также сопровождения инвестпроектов, реализуемых на принципах государственно-частного партнерства.

Особое внимание участники совета уделили теме профессиональной подготовки кадров для нужд регионального рынка труда. Для решения поставленных задач в Волгоградской области ежегодно проводятся региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Сборная региона стабильно показывает высокие результаты, занимая первые и призовые места Национального чемпионата, принимая участие в мировых и европейских первенствах. Между тем, члены совета по улучшению инвестклимата считают, что регион сегодня должен сконцентрировать ресурсы и сформировать концепцию по созданию опорных ссузов, которые будут оснащены условиями для обучения и оценки уровня подготовки выпускников на основе стандартов WorldSkills, а также разработать современные методики прогнозирования потребностей рынка труда.

Участники встречи говорили также о поддержке малого предпринимательства. Прежде всего, по оценкам членов рабочей группы, представители малого бизнеса испытывают трудности в сфере земельных отношений. Сегодня в регионе для бизнеса разработаны мероприятия по упрощению процедуры получения разрешений на капитальное строительство, в том числе речь идет о создании единого окна для получения тех условий при первичном формировании земельного участка. В результате количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство существенно сократится. Но сложности у предпринимателей все же возникают из-за того, что в этом процессе задействованы не только различные государственные структуры, но и нормативно-правовые базы разного уровня.

«Дорожная карта», вынесенная на обсуждение совета касалась создания информационной базы для предпринимателей о наличии земельных участков, упрощения процедуры оформления земли, создания консультационной системы по оформлению документации.

Главным пунктом является создание четкого алгоритма действий предпринимателя, куда идти и что делать, чтобы оформить землю. В идеале, общественники предложили внедрение информационной системы, с помощью которой предприниматель мог бы контролировать прохождение документов.

— Как представитель бизнеса, я ожидаю, прежде всего, что процедуры в сфере земельных отношений станут прогнозируемыми, — отмечает предприниматель Павел Бесчастный. — Это важно для предпринимателей — если он намеревается что-то сделать, то он мог бы с максимальной вероятностью сказать, что это у него выйдет. Если мы добьемся прогнозируемости этой процедуры, то вырастет и инвестиционная активность в регионе.

В ходе заседания был рассмотрен вопрос о том, как более активно вовлекать предпринимательское сообщество в проекты государственно-частного партнерства. Сегодня механизмы ГЧП в регионе используются в благоустройстве территорий, развитии транспортной, коммунальной инфраструктуры, в системе здравоохранения. Один из крупнейших инвестиционных проектов в сфере водоснабжения (инвестор взял на себя обязательства вложить в развитии волгоградского водопровода 58 миллиардов рублей) позволит кардинально обновить городские сети. Общий объем вложений по проекту государственно-частного партнерства в теплоснабжении составит более 29 миллиардов рублей. Также ведется строительство инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры в рамках возведения Котельниковского ГОКа.

Между тем, предпринимательское сообщество ощущает нехватку информации о проектах, которые ищут концессионера. В рамках направления «Институты для бизнеса» членами рабочей группы внесены предложения о создании специализированной структуры, ответственной за сопровождение проектов государственно-частного партнерства, а также о разработке типовых рекомендаций для инвесторов, заинтересованных в реализации проектов ГЧП. Эти меры должны способствовать увеличению количества инвестиционных проектов, реализуемых на принципах государственно-частного партнерства.

Напомним, привлечение инвестиций в ключевые сферы жизни региона для реализации важных инфраструктурных проектов — приоритетное направление работы профильных ведомств региона. За последние три года выросли инвестиции в экономику региона. Так, если в 2013 году показатель составлял порядка 140 миллиардов рублей, то уже в 2016 — более 181 миллиарда. Сегодня для инвесторов в регионе предусмотрено 52 вида государственной поддержки бизнеса, среди них — льготы по налогам, выделение земельных участков без торгов, комплексное сопровождение инвестпроектов, упрощенные административные процедуры, информационно-методическая помощь.