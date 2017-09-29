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17:57 (мск), источник: РИАЦ

Первый этап реконструкции волгоградского стадиона «Темп» завершится к ноябрю

В Красноармейском районе Волгограда продолжается обновление стадиона «Темп», которое началась в сентябре этого года. Новое поле с современными трибунами будет готово уже к началу ноября этого года.

Источник: РИАЦ

Удручающее состояние стадиона, который был построен в пятидесятых годах прошлого века, уже давно требовало реконструкции. Поручение разработать концепцию обновления этого объекта с учетом мнения экспертов и жителей района дал губернатор региона Андрей Бочаров в ходе выездного совещания в Красноармейском районе.

— За эти долгие годы своего существования стадион развивался медленно и сейчас не отвечает современным требованиям. По окончании ремонтных работ спортивный объект откроют в новом виде, и все желающие смогут заниматься различными видами спорта, — отметил директор МБУ Спортивный комплекс «Темп» Евгений Самара.

В настоящее время на базе стадиона ежедневно занимаются порядка 150 детей. Здесь работают секции футбола, бокса, тяжелой атлетики и шахмат. Комплексное обновление позволит проводить тренировки по новым видам спорта.

— Реконструкция стадиона «Темп» будет выполняться в два этапа. Первый — устройство футбольного поля с трибунами на 600 человек, второй — строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальной спортивной площадкой для занятия такими видами спорта, как мини-футбол, гандбол, волейбол и баскетбол. В настоящее время нет технической возможности проводить тренировки по этим видам спорта. Площадь ФОКа составит порядка 1300 квадратных метра. Обновление стадиона проходит в рамках работы властей города и региона по развитию массовой культуры и спорта, — рассказал консультант комитета по строительству администрации Волгограда Александр Фокин.

Сейчас подрядная организация ведет земляные работы на территории футбольного поля, где в дальнейшем будет уложен искусственный газон.

— Сейчас идет уплотнение грунтового основания с применением современной техники на дистанционном управлении, которая помогает избежать возможной просадки футбольного поля. На стадионе предусмотрено искусственное покрытие поля, которое можно использовать круглогодично. На поле площадью 8 тысяч квадратных метров в будущем можно будет произвести реконструкцию беговых дорожек без ремонта самого поля. Также на стадионе будут демонтированы старые трибуны, на месте которых появятся две новые: с козырьком на 400 мест и без — на 200 мест. Сиденья выполнены из пластика, а металлоконструкция будет обработана цинком, что обеспечит коррозийную защиту на десятилетия, — прокомментировал представитель подрядной организации Алексей Зайцев.

Добавим, что работа по созданию доступной спортивной инфраструктуры во всех районах областного центра ведется на протяжении трех лет в соответствии с долгосрочной стратегией развития региона. Так, в прошлом году в Центральном районе была открыта первая в городе инклюзивная площадка, оборудованная силами фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца». При содействии благотворительного фонда Елены Исинбаевой в разных районах города было установлено пять многофункциональных спортивных площадок, а также площадка для подготовки к сдаче норм ГТО в Комсомольском саду, площадка для занятий воркаутом в поселке Горьковском в Советском районе, и спортивная площадка в Ворошиловском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних детей. Открыты для посещения ФОК в Кировском районе, стадион «Пищевик» в Ворошиловском, стадион «Нефтяник» в Советском районе.

На завершающей стадии реконструкция стадиона «Зенит» в Краснооктябрьском районе города. Продолжается строительство современного стадиона «Волгоград Арена», который примет матчи Чемпионата мира по футболу 2018.

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