Суперкризис: квартиры в Москве могут подешеветь еще на треть

По его словам, предыдущие два кризиса на рынке были лишь продолжительной стагнацией, сейчас же рынок переживает суперкризис, который начался в 2014 году и продлится 10 лет.

Все приводит нас к 2024 году, это та точка, когда должен закончится календарь Майя на рынке недвижимости. Что тогда наступит - можно только фантазировать. Олег Репченко Руководитель аналитического центра IRN.ru

Первая волна суперкризиса составит порядка 5 лет, и за это время рублевые цены будут падать примерно на 10% в год. Этот период длится уже два года.

«С 2014 года должно пройти примерно пять лет, в течение которых будет сдуваться тот “мыльный пузырь”, который надулся в предыдущие 23 года», — подчеркнул Репченко.

Дно, по его словам, будет достигнуто к 2020 году, когда цены снизятся еще на 20-30% от нынешнего значения.

Эксперт считает, что квадратный метр жилья в Москве в среднем будет стоить 120 тысяч рублей.

«Мы очень много говорили о том, что это некий равновесный и справедливый уровень цен на жилье», — подчеркнул он.

Если говорить о классах, то стоимость массового жилья к 2020 году составит 100 тысяч рублей за квадрат, в бизнес-классе цены будут колебаться от 150 до 250 тысяч рублей за квадратный метр, цена квадрата жилья элитного класса составит 300−600 тысяч, прогнозирует эксперт.

Новый рост цен начнется ближе к 2024 году и вряд ли будет резким. «Скорее всего, это будет вялый и символический рост, на уровне инфляции», — отметил Репченко.