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22:25 (мск), источник: Вести.Ru

Суперкризис: квартиры в Москве могут подешеветь еще на треть

Глобальный кризис на рынке недвижимости продлится до 2024 года, считает руководитель аналитического центра IRN.ru Олег Репченко.

По его словам, предыдущие два кризиса на рынке были лишь продолжительной стагнацией, сейчас же рынок переживает суперкризис, который начался в 2014 году и продлится 10 лет.

Все приводит нас к 2024 году, это та точка, когда должен закончится календарь Майя на рынке недвижимости. Что тогда наступит - можно только фантазировать.
Олег Репченко
Руководитель аналитического центра IRN.ru

Первая волна суперкризиса составит порядка 5 лет, и за это время рублевые цены будут падать примерно на 10% в год. Этот период длится уже два года.

«С 2014 года должно пройти примерно пять лет, в течение которых будет сдуваться тот “мыльный пузырь”, который надулся в предыдущие 23 года», — подчеркнул Репченко.

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Дно, по его словам, будет достигнуто к 2020 году, когда цены снизятся еще на 20-30% от нынешнего значения.

Эксперт считает, что квадратный метр жилья в Москве в среднем будет стоить 120 тысяч рублей.

«Мы очень много говорили о том, что это некий равновесный и справедливый уровень цен на жилье», — подчеркнул он.

Если говорить о классах, то стоимость массового жилья к 2020 году составит 100 тысяч рублей за квадрат, в бизнес-классе цены будут колебаться от 150 до 250 тысяч рублей за квадратный метр, цена квадрата жилья элитного класса составит 300−600 тысяч, прогнозирует эксперт.

Новый рост цен начнется ближе к 2024 году и вряд ли будет резким. «Скорее всего, это будет вялый и символический рост, на уровне инфляции», — отметил Репченко.

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