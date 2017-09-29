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17:58 (мск), источник: РИА Новости

Назначен новый гендиректор «ВИМ-Авиа»

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Александр Бурдин, ранее возглавлявший «Трансаэро», назначен гендиректором «ВИМ-Авиа», сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.

Источник: РИА Новости

«С целью разрешения кризисной ситуации, сложившейся в авиакомпании “ВИМ-Авиа”, назначен новый генеральный директор — Александр Бурдин, имеющий значительный опыт антикризисного менеджера», — сказал представитель «ВИМ-Авиа».

Ранее генеральный директор и главный бухгалтер «ВИМ-Авиа» были задержаны по делу о мошенничестве. В рамках уголовного дела о хищении денежных средств пассажиров гендиректору Александру Кочневу было предъявлено обвинение.

Басманный суд определит меру пресечения гениректору и главбуху «ВИМ-Авиа»
Во время загрузки произошла ошибка.
17:57 (мск)© Ньюстюб
3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
3
Иван Петров
Т.е. лузера назначили гендиректором?
Нормальный ход.
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