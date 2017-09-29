Назначен новый гендиректор «ВИМ-Авиа»
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Александр Бурдин, ранее возглавлявший «Трансаэро», назначен гендиректором «ВИМ-Авиа», сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Александр Бурдин, ранее возглавлявший «Трансаэро», назначен гендиректором «ВИМ-Авиа», сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
«С целью разрешения кризисной ситуации, сложившейся в авиакомпании “ВИМ-Авиа”, назначен новый генеральный директор — Александр Бурдин, имеющий значительный опыт антикризисного менеджера», — сказал представитель «ВИМ-Авиа».
Ранее генеральный директор и главный бухгалтер «ВИМ-Авиа» были задержаны по делу о мошенничестве. В рамках уголовного дела о хищении денежных средств пассажиров гендиректору Александру Кочневу было предъявлено обвинение.
Нормальный ход.