Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полицейские без жилья напомнили Путину о миллиардах на Крым
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Умерла двукратная олимпийская чемпионка Людмила Белоусова
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
Минобороны назвало версию расстрела солдатом сослуживцев
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев
45 лет Гвинет Пэлтроу: за что мы любим актрису
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Квитко надела купальник, не скрывающий почти ничего - СМИ
Ковитиди: Порошенко «получил удар» от Путина
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Савченко назвала версию причины взрывов боеприпасов под Винницей
СМИ показали полет ракет Х-101 из кабины пилотов
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
«Пятерочки» могут появиться на заправках
Фоторепортажи
8В Москве открыли памятник Калашникову
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
19:58 (мск), источник: Sputnik

Узбекистан в 2018 году возьмет $1 млрд взаймы у Всемирного банка

Условия займа планируется согласовать в первом квартале 2018 года и уже во второй половине следующего года внести его на утверждение в Совет директоров ВБ.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Правительство Узбекистана привлечет займ в размере миллиарда долларов для смягчения последствий девальвации национальной валюты — сума — для предприятий реального сектора и социальной сферы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Читайте также
Мирзиёев урегулировал биржевую и выставочно-ярмарочную торговлю

«Правительство и Всемирный банк в ноябре планируют начать обсуждение условия займа бюджетной поддержки в размере 1 миллиард долларов», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, займ будет привлечен для смягчения последствий девальвации в социальной сфере и для предприятий реального сектора.

Условия займа планируется согласовать в первом квартале 2018 года и уже во второй половине будущего года внести его на утверждение в Совет директоров ВБ, сообщил источник. Он добавил, что договоренность о привлечении займа была достигнута в ходе визита главы Узбекистана в США 8—20 сентября.

Ранее сообщалось, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил правительству разработать меры по смягчению последствий введения с 5 сентября свободной конвертации валюты. Эти меры, в частности, предусматривают поддержание уровня капитализации и ликвидности банков, финансовой поддержки базовых отраслей экономики, оптимизацию ставок таможенных платежей с целью не допустить рост внутренних цен на импортируемые товары и услуги.

Ранее руководство министерства финансов Узбекистана заявляло, что власти не будут привлекать зарубежные кредиты, в том числе МВФ, для поддержания сума в ходе либерализации валютной политики.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Узбекистане
GM Uzbekistan запустила электронную очередь на покупку авто
В Приамурье военнослужащий убил двух солдат и офицера
Путин принял отставку губернатора Красноярского края
Киев подает в суд на Россию из-за Крымского моста
Умерла олимпийская чемпионка Людмила Белоусова
ЦРУ объявило набор сотрудников со знанием русского языка
Госдума проголосовала за черные списки авиапассажиров
Беспошлинный порог для интернет-покупок могут снизить в 50 раз
Спорт
«Зенит» Манчини растёт. Вывод о лидере РФПЛ после игры с басками У Роберто Манчини прогрессирует даже «старик» Иванович, а Андрея Лунёва пора попробовать в роли первого номера сборной России
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
ВС отменил петербургский закон о капитальном ремонте
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь