Узбекистан в 2018 году возьмет $1 млрд взаймы у Всемирного банка

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Правительство Узбекистана привлечет займ в размере миллиарда долларов для смягчения последствий девальвации национальной валюты — сума — для предприятий реального сектора и социальной сферы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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«Правительство и Всемирный банк в ноябре планируют начать обсуждение условия займа бюджетной поддержки в размере 1 миллиард долларов», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, займ будет привлечен для смягчения последствий девальвации в социальной сфере и для предприятий реального сектора.

Условия займа планируется согласовать в первом квартале 2018 года и уже во второй половине будущего года внести его на утверждение в Совет директоров ВБ, сообщил источник. Он добавил, что договоренность о привлечении займа была достигнута в ходе визита главы Узбекистана в США 8—20 сентября .

Ранее сообщалось, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил правительству разработать меры по смягчению последствий введения с 5 сентября свободной конвертации валюты. Эти меры, в частности, предусматривают поддержание уровня капитализации и ликвидности банков, финансовой поддержки базовых отраслей экономики, оптимизацию ставок таможенных платежей с целью не допустить рост внутренних цен на импортируемые товары и услуги.