Минфин США сокращает сроки кредитования американцами лиц РФ, находящихся под санкциями

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В соответствии с поправкой к директиве 1, запрещается проводить банковские операции, осуществлять финансирование и совершать иные сделки в рамках предоставления входящим в санкционный список российским компаниям финансового сектора новых кредитов на срок более 14 дней, а также приобретения ими долей в капитале, нового имущества или долей в нем. В период с 12 сентября 2014 года до 28 ноября 2017 года допустимый срок составлял 30 дней.

Поправка к директиве 2 касается энергетического сектора. С 28 ноября 2017 года срок кредитования сокращается с 90 до 60 дней.

Как подчеркивается в пояснительных материалах к директивам, «упомянутые меры [по сокращению сроков кредитования] не предполагают заморозки на территории США собственности и активов включенных в санкционные списки российских юридических лиц».