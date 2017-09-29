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19:34 (мск), источник: Интерфакс

Кабмин предложил разрешить мессенджерам идентифицировать пользователей без их согласия

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU — Правительство РФ разработало проект постановления, устанавливающего порядок идентификации мессенджерами пользователей по абонентским номерам.

Источник: Reuters

Как следует из проекта документа, мессенджер не должен будет получать согласие пользователя на осуществление идентификации. «Согласие пользователя сервиса обмена мгновенными сообщениями на обработку его персональных данных организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями в целях осуществления идентификации не требуется», — говорится в тексте проекта.

В случае, если организатор сервиса мгновенных сообщений зарегистрирован в РФ, он сможет самостоятельно идентифицировать пользователя по абонентскому номеру.

Для иностранных мессенджеров потребуется заключение договора с мобильным оператором, который должен подтвердить достоверность номера.

При расторжении договора между абонентом и сотовой компанией оператор должен в течение суток уведомить мессенджер об этом факте, а мессенджер со своей стороны должен будет провести повторную идентификацию пользователя.

Разработка порядка идентификации пользователей сервисами мгновенных сообщений является частью создаваемой системы регулирования мессенджеров в РФ.

В июле 2017 года президентом РФ был утвержден закон о мессенджерах. Закон ввел в российское правовое поле понятие «мессенджер» и установил обязанности подобных сервисов. Одной из таких обязанностей является идентификация пользователей по абонентскому номеру. При этом, согласно закону, сведения об абонентском номере пользователей мессенджера могут передаваться третьим лицам только с согласия пользователей мессенджера.

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