С 1 октября всем сотрудникам КАМАЗа проиндексируют зарплату на 6 процентов
Решение о повышении было принято генеральным директором автозавода Сергеем Когогиным и руководством профкома.
Решение о повышении было принято генеральным директором автозавода Сергеем Когогиным и руководством профкома.
(Набережные Челны, 30 сентября, «Татар-информ», Евгений Сироткин). С 1 октября всем работникам КАМАЗа будет произведена индексация тарифов и окладов на 6 процентов.
Решение о повышении было принято генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным и руководством профкома компании в целях соблюдения социальных гарантий и установленных на 2017 год нормативов на оплату труда.
Кроме этого, на автозаводе утверждено положение о дополнительном социальном пакете для работников в соответствии с подходом «Профессия» по принципу «Кафетерий».
Так, можно будет выбрать одну из компенсаций затрат: за лечение или медицинское обследование, приобретенный абонемент на посещение спортзала, оплату обучения, тренингов или курсов, отдых, оплату ЖКХ и так далее.