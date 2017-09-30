С 1 октября всем сотрудникам КАМАЗа проиндексируют зарплату на 6 процентов

(Набережные Челны, 30 сентября, «Татар-информ», Евгений Сироткин). С 1 октября всем работникам КАМАЗа будет произведена индексация тарифов и окладов на 6 процентов.

Решение о повышении было принято генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным и руководством профкома компании в целях соблюдения социальных гарантий и установленных на 2017 год нормативов на оплату труда.

Кроме этого, на автозаводе утверждено положение о дополнительном социальном пакете для работников в соответствии с подходом «Профессия» по принципу «Кафетерий».