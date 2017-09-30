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08:11 (мск), источник: ИА Татар-информ

С 1 октября всем сотрудникам КАМАЗа проиндексируют зарплату на 6 процентов

Решение о повышении было принято генеральным директором автозавода Сергеем Когогиным и руководством профкома.

(Набережные Челны, 30 сентября, «Татар-информ», Евгений Сироткин). С 1 октября всем работникам КАМАЗа будет произведена индексация тарифов и окладов на 6 процентов.

Решение о повышении было принято генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным и руководством профкома компании в целях соблюдения социальных гарантий и установленных на 2017 год нормативов на оплату труда.

Кроме этого, на автозаводе утверждено положение о дополнительном социальном пакете для работников в соответствии с подходом «Профессия» по принципу «Кафетерий».

Так, можно будет выбрать одну из компенсаций затрат: за лечение или медицинское обследование, приобретенный абонемент на посещение спортзала, оплату обучения, тренингов или курсов, отдых, оплату ЖКХ и так далее.

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