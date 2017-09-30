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00:55 (мск), источник: Интерфакс

Вывоз основной массы туристов с билетами «ВИМ-Авиа» завершат к понедельнику

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU — Темпы вывоза туристов с билетами «ВИМ-Авиа» из-за рубежа растут, основная масса клиентов туроператоров к понедельнику вернется домой, сообщает в пятницу Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Источник: РИА "Новости"

«За выходные по всем направлениям, включая регулярные и чартерные перевозки по маршрутной сети “ВИМ-Авиа”, планируется выполнить 36 рейсов (14 в субботу 30 сентября и 12 — в воскресенье 1 октября), включая рейсы в Анталью, Ларнаку и Римини. Судя по тому, что Росавиация наращивает объемы вывоза из Антальи (вчера 8 рейсов, сегодня 8, в выходные — 14), вывоз основной массы туристов, “задержавшихся” в Турции из-за отмененных рейсов “ВИМ-Авиа”, планируется практически закончить к понедельнику», — говорится в сообщении.

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Общее количество туристов, доставленных домой за пятницу, превышает 1800 человек.

«Из 36 рейсов не менее 14 планируют выполнить для вывоза российских туристов из Антальи. К этой программе также подключилась турецкая авиакомпания Atlasglobal, которая заменит цепочку “ВИМ-Авиа” Санкт-Петербург — Анталья. По последним данным, на рейсе Atlasglobal в Анталью уже сегодня вылетели туристы туроператора “НТК Интурист” из Санкт-Петербурга, еще один рейс запланирован на завтрашнее утро», — сообщает АТОР.

К выполнению отмененных программ «ВИМ-Авиа» подключились иностранные перевозчики OnurAir, Atlasglobal и Elinair, а также многие российские компании — «Уральские Авиалинии», S7, «Россия», «Ямал», Royal Flight, Azur Air.

Предполагается, что после того, как основная проблема со скопившимися в Турции пассажирами рейсов «ВИМ-Авиа» будет практически решена, на следующей неделе туроператоры, вероятно, смогут на базе вернувшихся в строй бортов «ВИМ-Авиа» и пула «заменяющих» авиакомпаний строить полетные программы для тех туристов, чьи планы на отдых оказались под угрозой после остановки деятельности авиакомпании «ВИМ-Авиа».
АТОР

Как сообщает в пятницу пресс-служба Минтранса, за рубежом остаются 28,5 тыс. пассажиров «ВИМ-Авиа», из которых 8 тыс. — в Анталье.

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