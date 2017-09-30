Бассейн с морской водой построят под площадью Блюхера в Хабаровске

Источник: Агентство «Москва»

Концепцию реконструкции площади Блюхера в Хабаровске представил муниципалитету известный в городе предприниматель, продвигающий проект строительства небоскреба «Бриллиант чистой воды».

Как рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» генеральный директор ООО «Смена Трейдинг» Александр Сидоренко, в мэрии есть понимание того, что нынешнее состояние площади Блюхера не устраивает горожан, и заняться реконструкцией этого популярного среди горожан места отдыха предложили ему. Однако окончательный проект пока не утвержден.

— Общее видение обновленного объекта у нашей команды есть, но требуется проработать некоторые детали. Я считаю, что площадь Блюхера должна стать отправной точкой для пеших прогулок горожан, а под землей нужно обустроить паркинг на 1200 машиномест и вообще поработать с подземным пространством. — уточнил Александр Сидоренко. — Это очень сложный объект, потому, что характеризуется сложной дорожной сетью, большим количеством коммуникаций, и плотной городской застройкой. Разработчики проекта предлагают на перекрестке Пушкина — Ленина сделать подземные переходы по той же технологии, что запланирована на перекрестке Ленина — Калинина по проекту небоскреба. Также планируют проложить транспортный тоннель, пересекающий улицы Ленина и Гамарника с выходом на Слободскую и Пушкина. Это позволит разгрузить существующую улично-дорожную сеть в 3,5 раза.

— И конечно же обустроим само пространство площади: установим современные скамейки и освещение, фонтаны, лужайки, пешеходные дорожки. В подземной части площади планируем сделать интересный аттракцион: аквариум с морской водой диаметром десять метров и примерно в три этажа глубиной. Внутри аквариума будет лифт с прозрачными стенами, — утверждает предприниматель.

Сидоренко обещает, что на время реконструкции площади проезжая часть, прилегающая к этой территории, не будет перекрыта ни на час. Подобный метод будет применен во время строительства небоскреба.