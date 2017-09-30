Марсоход и «Дрон-ДТП» показали в Комсомольске

Источник: Хабаровский край сегодня

В рамках Общероссийского конгресса инженеров, который проходит сейчас в Комсомольске, работает выставка социально-экономического и инновационного развития региона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



На ней были представлены как ведущие предприятия города Юности — ПАО «Компания «Сухой», «КнААЗ им. Ю. А. Гагарина» и Амурский судостроительный завод, так и разработки молодых учёных и инженеров региона.



В частности, ТОГУ продемонстрировал прототип многосекционного манипулятора повышенной маневренности. Он имеет широкий спектр применения не только в производстве, но и быту.

— Разработка нашего аспиранта Михаила Бойко может быть применена везде, где нужно под хитрым углом подлезть к деталям, сделать лазерную сварку или, например, обрезку композитных материалов. Ещё одно перспективное направление — это роботы-коллаборанты, то есть помощники. Сейчас предпринимаются попытки внедрять их в быт, например, в качестве третьей руки на кухню, — рассказал директор учебно-научного центра робототехники ТОГУ Фёдор Безручко.



Преимуществом запатентованной разработки ТОГУ среди аналогов является достаточно большая грузоподъёмность при высокой маневренности.



Также университет представил дрона, который будет в автоматическом режиме регистрировать дорожно-транспортные происшествия. Разработчики хотят исключить человеческий фактор при составлении схемы ДТП и ускорить процедуру его регистрации.

— Выглядит это так: инспектор приходит на место аварии и запускает дрон, — объясняет Фёдор Безручко. — Беспилотник зависает над местом ДТП, а система технического зрения в это время должна распознать положение машин на проезжей части и нарисовать беспристрастную схему ДТП.

Аспиранты и студенты ДВГУПС продемонстрировали участникам конгресса марсоход собственного производства. Небольшой робот оснащён шасси, механической рукой, камерой и набором датчиков. Он умеет строить карту препятствий, распознавать и преодолевать их. Также марсоход поддерживает удалённое подключение для управления им на расстоянии.



— Фактически это учебное пособие, на котором студенты смогут практиковаться в создании роботов, — рассказал аспирант ДВГУПС, преподаватель кафедры «Вычислительная техника и компьютерная графика» Владлен Суриц. — От других учебных аппаратов он отличается тем, что создан с нуля в стенах университета. Обычно для этих целей используются конструкторы и готовые детали. Мы же самостоятельно продумали его дизайн, смоделировали и изготовили детали на 3D-принтере и ЧПУ-станке, какие-то были сделаны вручную.