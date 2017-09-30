Марсоход и «Дрон-ДТП» показали в Комсомольске
Общероссийский конгресс инженеров проходит в Городе Юности.
Общероссийский конгресс инженеров проходит в Городе Юности.
В рамках Общероссийского конгресса инженеров, который проходит сейчас в Комсомольске, работает выставка
На ней были представлены как ведущие предприятия города Юности — ПАО «Компания «Сухой», «КнААЗ им. Ю. А. Гагарина» и Амурский судостроительный завод, так и разработки молодых учёных и инженеров региона.
В частности, ТОГУ продемонстрировал прототип многосекционного манипулятора повышенной маневренности. Он имеет широкий спектр применения не только в производстве, но и быту.
— Разработка нашего аспиранта Михаила Бойко может быть применена везде, где нужно под хитрым углом подлезть к деталям, сделать лазерную сварку или, например, обрезку композитных материалов. Ещё одно перспективное направление — это
Также университет представил дрона, который будет в автоматическом режиме регистрировать
— Выглядит это так: инспектор приходит на место аварии и запускает дрон, — объясняет Фёдор Безручко. — Беспилотник зависает над местом ДТП, а система технического зрения в это время должна распознать положение машин на проезжей части и нарисовать беспристрастную схему ДТП.
Аспиранты и студенты ДВГУПС продемонстрировали участникам конгресса марсоход собственного производства. Небольшой робот оснащён шасси, механической рукой, камерой и набором датчиков. Он умеет строить карту препятствий, распознавать и преодолевать их. Также марсоход поддерживает удалённое подключение для управления им на расстоянии.
— Фактически это учебное пособие, на котором студенты смогут практиковаться в создании роботов, — рассказал аспирант ДВГУПС, преподаватель кафедры «Вычислительная техника и компьютерная графика» Владлен Суриц. — От других учебных аппаратов он отличается тем, что создан с нуля в стенах университета. Обычно для этих целей используются конструкторы и готовые детали. Мы же самостоятельно продумали его дизайн, смоделировали и изготовили детали на 3D-принтере и
Также на полях Конгресса проходят презентации, тематические площадки и дискуссии по направлениям: «ТОСЭР», «Индустриальные парки», «Новая промышленность города» и другие.