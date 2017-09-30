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09:17 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Марсоход и «Дрон-ДТП» показали в Комсомольске

Общероссийский конгресс инженеров проходит в Городе Юности.

Источник: Хабаровский край сегодня

В рамках Общероссийского конгресса инженеров, который проходит сейчас в Комсомольске, работает выставка социально-экономического и инновационного развития региона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

На ней были представлены как ведущие предприятия города Юности — ПАО «Компания «Сухой», «КнААЗ им. Ю. А. Гагарина» и Амурский судостроительный завод, так и разработки молодых учёных и инженеров региона.

В частности, ТОГУ продемонстрировал прототип многосекционного манипулятора повышенной маневренности. Он имеет широкий спектр применения не только в производстве, но и быту.
— Разработка нашего аспиранта Михаила Бойко может быть применена везде, где нужно под хитрым углом подлезть к деталям, сделать лазерную сварку или, например, обрезку композитных материалов. Ещё одно перспективное направление — это роботы-коллаборанты, то есть помощники. Сейчас предпринимаются попытки внедрять их в быт, например, в качестве третьей руки на кухню, — рассказал директор учебно-научного центра робототехники ТОГУ Фёдор Безручко.

Преимуществом запатентованной разработки ТОГУ среди аналогов является достаточно большая грузоподъёмность при высокой маневренности.


Также университет представил дрона, который будет в автоматическом режиме регистрировать дорожно-транспортные происшествия. Разработчики хотят исключить человеческий фактор при составлении схемы ДТП и ускорить процедуру его регистрации.

— Выглядит это так: инспектор приходит на место аварии и запускает дрон, — объясняет Фёдор Безручко. — Беспилотник зависает над местом ДТП, а система технического зрения в это время должна распознать положение машин на проезжей части и нарисовать беспристрастную схему ДТП.
Аспиранты и студенты ДВГУПС продемонстрировали участникам конгресса марсоход собственного производства. Небольшой робот оснащён шасси, механической рукой, камерой и набором датчиков. Он умеет строить карту препятствий, распознавать и преодолевать их. Также марсоход поддерживает удалённое подключение для управления им на расстоянии.

— Фактически это учебное пособие, на котором студенты смогут практиковаться в создании роботов, — рассказал аспирант ДВГУПС, преподаватель кафедры «Вычислительная техника и компьютерная графика» Владлен Суриц. — От других учебных аппаратов он отличается тем, что создан с нуля в стенах университета. Обычно для этих целей используются конструкторы и готовые детали. Мы же самостоятельно продумали его дизайн, смоделировали и изготовили детали на 3D-принтере и ЧПУ-станке, какие-то были сделаны вручную.

Также на полях Конгресса проходят презентации, тематические площадки и дискуссии по направлениям: «ТОСЭР», «Индустриальные парки», «Новая промышленность города» и другие.

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