В Астане дешевеют многокомнатные квартиры

Источник: Newtimes.kz

Ценовые колебания в тенговом эквиваленте носили положительный характер, однако не столь значительные, чтобы считать их ростом, в пределах допустимой погрешности. Более явные изменения покажут расчеты за месяц.

Мониторинг рынка квартир вторичного жилья столицы за неделю показал, что средняя цена предложения остановилась на уровне 344,9 тыс тенге или $1010 за квадратный метр. В разрезе районов снижение цен отмечается в административном районе Есиль на 1,5%. В среднем на левобережье можно приобрести квартиру за 30,4 млн тенге. В разрезе формата ценовому снижению подверглись многокомнатные квартиры (5 и более комнат).