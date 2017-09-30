Свыше 750 млн рублей понадобится на поселки получателей бесплатных гектаров в Хабаровском крае
В регионе определили семь приоритетных территорий компактного размещения участков.
В регионе определили семь приоритетных территорий компактного размещения участков.
Свыше 750 млн рублей потребует создание инфраструктуры для мест компактного размещения дальневосточных гектаров, полученных россиянами в Хабаровском крае. Об этом заявила региональный министр — уполномоченный по реализации федерального закона о выдаче гектаров Наталья Якутина, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на ТАСС.
«Правительством края совместно с органами местного самоуправления края поставлена задача по обеспечению компактно расположенных земельных участков объектами энергетики и дорогами. Для выполнения этой задачи необходимо 750,1 млн рублей», — отметила Наталья Якутина.
По ее словам, в регионе определены семь приоритетных территорий компактного размещения таких земельных участков. Подготовлены дорожные карты по образованию одного нового населенного пункта около села Кругликово (район имени Лазо) и расширению границ существующего населенного пункта — села Краснознаменка (Хабаровский район).