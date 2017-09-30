Свыше 750 млн рублей понадобится на поселки получателей бесплатных гектаров в Хабаровском крае

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Свыше 750 млн рублей потребует создание инфраструктуры для мест компактного размещения дальневосточных гектаров, полученных россиянами в Хабаровском крае. Об этом заявила региональный министр — уполномоченный по реализации федерального закона о выдаче гектаров Наталья Якутина, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на ТАСС.

«Правительством края совместно с органами местного самоуправления края поставлена задача по обеспечению компактно расположенных земельных участков объектами энергетики и дорогами. Для выполнения этой задачи необходимо 750,1 млн рублей», — отметила Наталья Якутина.