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08:43 (мск), источник: Губерния онлайн

Свыше 750 млн рублей понадобится на поселки получателей бесплатных гектаров в Хабаровском крае

В регионе определили семь приоритетных территорий компактного размещения участков.

Источник: Reuters

Свыше 750 млн рублей потребует создание инфраструктуры для мест компактного размещения дальневосточных гектаров, полученных россиянами в Хабаровском крае. Об этом заявила региональный министр — уполномоченный по реализации федерального закона о выдаче гектаров Наталья Якутина, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на ТАСС.

«Правительством края совместно с органами местного самоуправления края поставлена задача по обеспечению компактно расположенных земельных участков объектами энергетики и дорогами. Для выполнения этой задачи необходимо 750,1 млн рублей», — отметила Наталья Якутина.

По ее словам, в регионе определены семь приоритетных территорий компактного размещения таких земельных участков. Подготовлены дорожные карты по образованию одного нового населенного пункта около села Кругликово (район имени Лазо) и расширению границ существующего населенного пункта — села Краснознаменка (Хабаровский район).

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