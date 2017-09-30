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10:11 (мск), источник: Sputniknews.kz

Прогноз курса тенге и рубля на 2—6 октября

Читайте материла Sputnik Казахстан о том, какие факторы будут влиять на курс валюты на следующей неделе.

ЦБ: $ 58.0169   -0.41 € 68.4483   -0.20 ММВБ: $ 57.5200   -0.39 € 68.0000   -0.21
Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 30 сен — Sputnik, Арман Байганов. Прошедшая неделя в целом была насыщенной различными событиями мирового масштаба, которые непосредственно повлияли на формирование курса тенге и рубля.

На фоне проведенного референдума 25 сентября в Иракском Курдистане нефтяные котировки марки Brent в течение одного дня показали 4% рост, достигнув своего максимального значения в 2017 году. Участники нефтяного рынка опасались, что в результате объявления независимости Курдистана, могут возникнуть перебои в поставках нефти, учитывая, что богатые месторождения нефти Ирака расположены именно в Иракском Курдистане. Однако рост котировок оказался кратковременным. Статистические данные по нефтяной отрасли США показали рост добычи нефти, запасов бензина и увеличение экспорта нефти до 1,5 миллиона баррелей в сутки.

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Негативным фактором для мировых валют явилось итоги выступления главы ФРС Джаннет Йеллен, которая своим «ястребиным» заявлением по дальнейшему планомерному повышению базовой ставки укрепила доллар на 1,5%. Кроме этого дополнительную поддержку доллар США получает за счет объявленной процедуры постепенного сокращения долларовой денежной ликвидности в мировой экономике.

Учитывая сложившиеся обстоятельства на мировых валютных и сырьевых рынках на предстоящей неделе на формирование курса тенге и рубля, будут влиять следующие факторы:

по данным, обнародованным 29 сентября американской нефтесервисной компанией Baker Hughes, впервые за последние 6 недель показало увеличение количества нефтяных буровых установок в США на 6 единиц, что является негативным фактором; рост добычи и экспорта нефти в США свидетельствует, что нефтяная отрасль получила меньше урона от прошедших двух сильнейших ураганов десятилетия «Харви», «Ирма» и восстановление происходит более быстрыми темпами, нежели ожидалось многими экспертами. Учитывая сложившиеся негативные факторы, нефтяные котировки ожидается в пределах 55−56 долларов за баррель Brent; на сегодня среди участников валютного рынка наблюдается повышенный спрос на иностранную валюту, о чем свидетельствуют объемы торгов и проводимые интервенции со стороны Нацбанка РК, и любое даже незначительное снижение котировок нефти может спровоцировать панические настроения на рынке, что окажет существенное давление на курс тенге и рубля; дополнительную поддержку тенге получит за счет 0,7% укрепления российского рубля по итогам пятничной торговой сессии; негативным моментом, которое может повлиять на ослабление российского рубля является окончание налогового периода и возможное возобновления эскалации напряженности вокруг корейского полуострова;.

Учитывая вышеуказанные в большей степени, в которых превалируют негативные факторы, биржевой курс тенге ожидается в пределах 340−344 тенге и курс российского рубля 57,50−58 за доллар США с большей вероятностью в сторону ослабления.

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