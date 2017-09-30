Арбитраж признал банкротом краснодарский банк «Крыловский»
Судья вынес решение о введении в организации конкурсного производства на год.
Судья вынес решение о введении в организации конкурсного производства на год.
Судья вынес решение о введении в организации конкурсного производства на год.
Временная администрация провела обследование финансового состояния на дату отзыва лицензии и выявила признак несостоятельности (банкротства) АКБ «Крыловский», поскольку стоимость имущества организации (757,6 миллионов рублей) недостаточна для исполнения ее обязательств перед кредиторами (8,77 миллиарда рублей), сообщается в материалах сайта Арбитражного суда Краснодарского края.
Временная администрация банка назначена 2 августа. Ее руководителем стала Екатерина Симирникова — главный экономист отдела ликвидации кредитных организаций и регистрации ценных бумаг управления лицензирования деятельности кредитных организаций Южного главного управления Центрального банка РФ.
Как следует из материалов дела, Банк России приказом отозвал у АКБ «Крыловский» лицензию на осуществление банковских операций.
«Это связано с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение года требований закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — уточняется в решении суда.
Напомним, в отношении банка «Крыловский» возбуждено уголовное дело. Руководство финансовой организации подозревается в фальсификации документов учета и отчетности.
По версии следствия, в июле 2017 года руководство и сотрудники АКБ «Крыловский» внесли заведомо недостоверные сведения в документы бухгалтерского учета. Эта документация была предоставлена в Центробанк, чтобы скрыть предусмотренные законодательством РФ признаки банкротства и основания для обязательного отзыва у организации лицензии. Ревизия кассы установила расхождения данных бухгалтерского учета с фактическим остатком денежных средств и кассовыми документами в сумме, превышающей 6,1 миллиарда рублей.