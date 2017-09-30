Бюджет Воронежской области прирос недоимкой, акцизами и субсидиями

Доходная часть областного бюджета увеличена на 721, 453 млн рублей. Такое решение приняли депутаты Воронежской облдумы на первом после каникул заседании в пятницу, 29 сентября. Расходы казны при этом были увеличены на 218,953 млн рублей, в результате чего бюджетный дефицит уменьшился на 502,5 млн рублей.

Как сообщила депутатам глава департамента финансов Надежда Сафонова, увеличить доходную часть удалось за счет безвозмездных поступлений из федеральной казны (плюс 221,453 млн рублей), а также в связи с ростом поступлений акцизов на нефтепродукты в сумме 170 млн и за счет отработки недоимки прошлых лет по транспортному налогу в сумме 330 млн.

Федеральные субсидии имеют целевое назначение — сельское хозяйство, возмещение затрат по созданию инфраструктуры технопарков, а также переселение граждан из аварийного жилья.

Что касается акцизов, то они поступают прямиком в Дорожный фонд, и за счет этих средств, сказала Надежда Сафонова, область выделит кредиты муниципалитетам на ремонт местных дорог.

Кроме того, в результате корректировки закона о бюджете были перераспределены средства между разными департаментами. Так, департаменту образования науки и молодежной политики добавили 21 млн рублей на организацию выставки Воронежской области в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи и 2,3 млн — для приобретения и установки оборудования и имущества, необходимого для оснащения помещений Областного молодежного центра.

А департаменту экономического развития выделили еще 269, 996 млн рублей на содержание и развитие системы фото и видеофиксации административных правонарушений на дорогах области.

Обращает внимание также увеличение финансирования Дворцового комплекса Ольденбургских на 2,260 млн рублей. Деньги предназначены для реставрационных работ «с приспособлением для современного использования» этого объекта культурного наследия регионального значения. Что именно понимается под этим «приспособлением» в законе о бюджете не уточняется.