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11:55 (мск), источник: Время Воронежа

Под реновацию отдадут два ветхих квартала на левом берегу Воронежа

Мэрия планирует снести и реконструировать почти полтора десятка домов.

Воронежские власти займутся развитием застроенных территорий двух кварталов на левом берегу. Соответствующие постановления подписал мэр Александр Гусев.

Предполагается, что под снос и реконструкцию отдадут почти полтора десятка малоэтажных домов вдоль улицы Димитрова и Ленинского проспекта.

Первый квартал, площадью 2,37 га, ограничен улицами Димитрова, Клинская, Окружная и Ржевская. Снесут и реконструируют восемь двухэтажных домов и один трёхэтажный. К слову, в границах квартала сейчас возводится жилой комплекс «Каскад» высотой в 16 этажей. Застройщик — ООО «Дон-инвест». Первую очередь сдадут в эксплуатацию до конца 2017 года.

Второй квартал, площадью 1,5 га, ограничен улицами Героев Стратосферы, Меркулова, Кулибина и Ленинским проспектом. Там предполагается снести три трёхэтажных дома. Ранее ООО «Союзкомплект» планировало построить там 12-этажку — первую в масштабном жилом комплексе. Однако мэрия проект не одобрила, так как застройщик не предоставил ни полный проект ЖК, ни договоры о расселении с жителями.

Напомним, бюджет муниципальной программы по обеспечению жителей доступным и комфортным жильём до 2020 года составляет пять миллиардов рублей. В перечень застроенных территорий, предназначенных для развития, включили 25 кварталов.

В ближайших планах у мэрии развитие ряда ветхих кварталов: на улице 45-й Стрелковой Дивизии (2,5 га), на проспекте Труда (4 га), напротив Центрального автовокзала (4 га), на улице Димитрова (1,2 га), на улице Транспортная (4,3 га) и так далее.

Автор: Александра Дроздова.

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