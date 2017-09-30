Под реновацию отдадут два ветхих квартала на левом берегу Воронежа

Воронежские власти займутся развитием застроенных территорий двух кварталов на левом берегу. Соответствующие постановления подписал мэр Александр Гусев.

Предполагается, что под снос и реконструкцию отдадут почти полтора десятка малоэтажных домов вдоль улицы Димитрова и Ленинского проспекта.

Первый квартал, площадью 2,37 га, ограничен улицами Димитрова, Клинская, Окружная и Ржевская. Снесут и реконструируют восемь двухэтажных домов и один трёхэтажный. К слову, в границах квартала сейчас возводится жилой комплекс «Каскад» высотой в 16 этажей. Застройщик — ООО «Дон-инвест». Первую очередь сдадут в эксплуатацию до конца 2017 года.

Второй квартал, площадью 1,5 га, ограничен улицами Героев Стратосферы, Меркулова, Кулибина и Ленинским проспектом. Там предполагается снести три трёхэтажных дома. Ранее ООО «Союзкомплект» планировало построить там 12-этажку — первую в масштабном жилом комплексе. Однако мэрия проект не одобрила, так как застройщик не предоставил ни полный проект ЖК, ни договоры о расселении с жителями.

Напомним, бюджет муниципальной программы по обеспечению жителей доступным и комфортным жильём до 2020 года составляет пять миллиардов рублей. В перечень застроенных территорий, предназначенных для развития, включили 25 кварталов.

В ближайших планах у мэрии развитие ряда ветхих кварталов: на улице 45-й Стрелковой Дивизии (2,5 га), на проспекте Труда (4 га), напротив Центрального автовокзала (4 га), на улице Димитрова (1,2 га), на улице Транспортная (4,3 га) и так далее.