Ремонт воронежских дорог завершился досрочно
Подрядчики привели в порядок 65 основных магистралей.
Подрядчики привели в порядок 65 основных магистралей.
В Воронеже досрочно завершили масштабный ремонт городских магистралей по программе «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщили
Подрядчики положили новый асфальт на 152 км дорог, отремонтировав 65 центральных улиц. Из них 46 сдали в эксплуатацию еще 12 сентября. Сейчас чиновники принимают в эксплуатацию оставшиеся магистрали. Изначально власти планировали ремонт 59 улиц, но в результате экономии список увеличили.
Помимо федеральных средств, 1,76 млрд направил областной бюджет, бюджет города Воронежа — 256,5 млн, внебюджетные источники — 645,2 млн рублей. В России проект, рассчитанный до 2025 года, затронул 38 агломераций. Масштабный ремонт городских дорог стартовал в Воронеже 3 апреля. Подрядчиками выступили компании «СМУ-90» и «Навастрой». Программу планируют продолжить в 2018 году.
Автор: Михаил Супруненко.