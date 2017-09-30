Ремонт воронежских дорог завершился досрочно

В Воронеже досрочно завершили масштабный ремонт городских магистралей по программе «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщили интернет-газете «Время Воронежа» в пресс-службе мэрии 29 сентября. Срок исполнения госконтрактов по проекту «Безопасные и качественные дороги» планировался к 1 ноября.

Подрядчики положили новый асфальт на 152 км дорог, отремонтировав 65 центральных улиц. Из них 46 сдали в эксплуатацию еще 12 сентября. Сейчас чиновники принимают в эксплуатацию оставшиеся магистрали. Изначально власти планировали ремонт 59 улиц, но в результате экономии список увеличили.

В 2017 году Воронеж вошел в федеральный проект «Безопасные и качественные дороги». На его воплощение федеральный бюджет на условиях софинансирования выделил 1 млрд рублей.

Помимо федеральных средств, 1,76 млрд направил областной бюджет, бюджет города Воронежа — 256,5 млн, внебюджетные источники — 645,2 млн рублей. В России проект, рассчитанный до 2025 года, затронул 38 агломераций. Масштабный ремонт городских дорог стартовал в Воронеже 3 апреля. Подрядчиками выступили компании «СМУ-90» и «Навастрой». Программу планируют продолжить в 2018 году.