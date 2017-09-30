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11:59 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане введено 1705,7 тысячи квадратных метров жилья

Совещание по теме ЖКХ в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). На республиканском совещании в Доме Правительства РТ первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов проинформировал, что в Татарстане на сегодняшний день введено 1 705,7 тыс. кв. м жилья. В Пестречинском, Атнинском, Лаишевском, Высокогорском и Актанышском районах план ввода жилья выполнен. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

По программе социальной ипотеки в органы статистики поступили данные по 123 домам на 5704 квартиры площадью 321,9 тыс. кв. м. Из 88 строящихся объектов инвестиционной программы 2017 года в высокой степени готовности находится 72 объекта, в средней степени готовности — 16 объектов.

В 2017 году в рамках программы арендного жилья запланировано строительство 17 домов на 387 квартир площадью 22,6 тыс. кв. м. Введены в эксплуатацию 15 объектов на 278 квартир площадью 16,5 тыс. кв. м (Верхнеуслонский — 8, Черемшанский — 1, Мамадышский — 4, Алькеевский район — 2). Также строятся два объекта — в Иннополисе (завершены строительно-монтажные работы) и в Апастовском районе (ведутся отделочные работы, благоустройство).

Алексей Фролов доложил о реализации Программы улучшения жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны. Из 14 домов для 42 ветеранов 2 объекта завершены строительством; 8 объектов находятся в высокой степени готовности; 4 объекта находятся в средней степени готовности.

В республике в 2017 году будет предоставлено жилье для 305 детей-сирот — в рамках программы реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. Всего для 305 детей-сирот предусмотрено строительство 69 домов, из которых введено в эксплуатацию 33 дома, строительство 36 продолжается.

В пределах бюджетных средств, выделенных на 2017 год на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, запланировано обеспечить жильем 159 семей. Это 49 многодетных семей, имеющих 5 и более детей; 61 молодая семья по ФЦП «Жилище» 2015 — 2020 годы; 49 граждан в рамках ФЦП «Жилище» на 2015 — 2020 годы, право на улучшение жилищных условий, которым гарантировано федеральным законодательством.

По программе многоквартирного инвестиционного жилья из 52 многоквартирных инвестиционных жилых домов в высокой степени готовности находятся 35 домов; в средней степени готовности — 17 домов.

Из плановых 8 тыс. 800 домов в части малоэтажного строительства по республике введены в эксплуатацию 7 тыс. 174 объекта.

Что касается долевого строительства, то исполнительным комитетом Казани 25 сентября 2017 года выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 136-квартирного пускового комплекса № 4 дома № 6 по улице Баки Урмаче (проблемный долевой объект застройщика ООО «Фон-Ривьера»). Квартиры получили 136 участников долевого строительства.

В республике по программе «Сельские клубы» на 28 сентября 2017 года из 31 объекта работы продолжаются на 10 объектах. Еще на 21 объекте работы завершены.

Далее первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ доложил о ходе капитального ремонта ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства, о строительстве и ремонте учреждений здравоохранения «Программа первичной медико-санитарной помощи населению», о строительстве фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов).

Из 42 ФАПов в полном объеме завершены работы на 18 объектах в 18 районах, еще на 24 объектах в 24 районах ведутся работы.

Продолжается строительство пяти патолого-анатомических отделений. Завершен монтаж фундамента на пяти объектах в пяти районах (Алексеевский, Высокогорский, Муслюмовский, Нижнекамский, город Казань), завершено устройство инженерных сетей на одном объекте (Алексеевский район), ведется устройство инженерных сетей на двух объектах (Высокогорский, Нижнекамский районы).

Работы по строительству модульно-врачебных амбулаторий организованы на шести объектах.

В районах республики продолжается строительство универсальных спортивных площадок. На 29 сентября нынешнего года из 120 спортивных площадок работы завершены в полном объеме работы на 119 площадках. На одном объекте в Камско-Устьинском районе ведутся работы по устройству искусственного покрытия.
На блочно-модульных лыжных базах строительные работы ведутся на 5 объектах из 11.

На совещании Рустам Минниханов интересовался ходом реализации программы переселения граждан из аварийного жилья, а также строительством жилых домов для переселения граждан. Он обратил внимание участников совещания на то, что этот вопрос продолжает оставаться под жестким контролем органов власти.

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