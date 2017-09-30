В Татарстане введено 1705,7 тысячи квадратных метров жилья
Совещание по теме ЖКХ в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.
Совещание по теме ЖКХ в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.
(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). На республиканском совещании в Доме Правительства РТ первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов проинформировал, что в Татарстане на сегодняшний день введено 1 705,7 тыс. кв. м жилья. В Пестречинском, Атнинском, Лаишевском, Высокогорском и Актанышском районах план ввода жилья выполнен. Об этом сообщает
Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
По программе социальной ипотеки в органы статистики поступили данные по 123 домам на 5704 квартиры площадью 321,9 тыс. кв. м. Из 88 строящихся объектов инвестиционной программы 2017 года в высокой степени готовности находится 72 объекта, в средней степени готовности — 16 объектов.
В 2017 году в рамках программы арендного жилья запланировано строительство 17 домов на 387 квартир площадью 22,6 тыс. кв. м. Введены в эксплуатацию 15 объектов на 278 квартир площадью 16,5 тыс. кв. м (Верхнеуслонский — 8, Черемшанский — 1, Мамадышский — 4, Алькеевский район — 2). Также строятся два объекта — в Иннополисе (завершены
Алексей Фролов доложил о реализации Программы улучшения жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны. Из 14 домов для 42 ветеранов 2 объекта завершены строительством; 8 объектов находятся в высокой степени готовности; 4 объекта находятся в средней степени готовности.
В республике в 2017 году будет предоставлено жилье для 305
В пределах бюджетных средств, выделенных на 2017 год на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, запланировано обеспечить жильем 159 семей. Это 49 многодетных семей, имеющих 5 и более детей; 61 молодая семья по ФЦП «Жилище» 2015 — 2020 годы; 49 граждан в рамках ФЦП «Жилище» на 2015 — 2020 годы, право на улучшение жилищных условий, которым гарантировано федеральным законодательством.
По программе многоквартирного инвестиционного жилья из 52 многоквартирных инвестиционных жилых домов в высокой степени готовности находятся 35 домов; в средней степени готовности — 17 домов.
Что касается долевого строительства, то исполнительным комитетом Казани 25 сентября 2017 года выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 136-квартирного пускового комплекса № 4 дома № 6 по улице Баки Урмаче (проблемный долевой объект застройщика ООО «Фон-Ривьера»). Квартиры получили 136 участников долевого строительства.
В республике по программе «Сельские клубы» на 28 сентября 2017 года из 31 объекта работы продолжаются на 10 объектах. Еще на 21 объекте работы завершены.
Далее первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ доложил о ходе капитального ремонта ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства, о строительстве и ремонте учреждений здравоохранения «Программа первичной
Из 42 ФАПов в полном объеме завершены работы на 18 объектах в 18 районах, еще на 24 объектах в 24 районах ведутся работы.
Продолжается строительство пяти
Работы по строительству
В районах республики продолжается строительство универсальных спортивных площадок. На 29 сентября нынешнего года из 120 спортивных площадок работы завершены в полном объеме работы на 119 площадках. На одном объекте в
На
На совещании Рустам Минниханов интересовался ходом реализации программы переселения граждан из аварийного жилья, а также строительством жилых домов для переселения граждан. Он обратил внимание участников совещания на то, что этот вопрос продолжает оставаться под жестким контролем органов власти.