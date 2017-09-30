Срок действия пластиковых карт UZCARD продлили

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. С 1 октября срок действия выпускаемых пластиковых карт UZCARD продлен до 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба Единого общереспубликанского процессингового центра.

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«Данное решение принято в целях создания удобств для держателей карт и коммерческих банков», — говорится в сообщении.

Отметим, ранее пластиковые карты UZCARD выпускались с трёхлетним сроком.

Напомним, широкое распространение пластиковых карт в Узбекистане началось в 2004 году с появления Национальной платежной системы Uzcard.