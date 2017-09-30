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11:59 (мск), источник: Zakon.kz

В Алматы построят бизнес-центр и три новых жилых комплекса

Градостроительный совет Алматы утвердил ряд новых проектов.

Источник: Zakon.kz

Градостроительным советом Алматы утверждены проекты строительства бизнес-центра и трех многоквартирных жилых комплексов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Возведение объектов обеспечит привлечение частных инвестиций в размере 74,8 млрд тенге, освоение 9,9 га незастроенной территории, из которых 4,9 — озеленение. Будет введено 188 тыс. м жилой площади, 2787 парковочных мест и четыре дошкольных образовательных учреждения.

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В Бостандыкском районе начнется строительство жилого комплекса «Сейфуллина», состоящего из 13 блоков и предусматривающего детский сад на 120 мест. Проект имеет подземный паркинг с эксплуатируемой кровлей, представленной благоустроенными дворами. Планируемая продолжительность строительства — 25 месяцев. Компания застройщик в рамках социальной ответственности обязуется построить детский сад на 160 мест и передать его в коммунальную собственность.

В том же районе, между ул. Сатпаева и пр. Абая, западнее ул. Тлендиева, будет возведен жилой комплекс, состоящий из 19 домов. Территория комплекса условно делится на три зоны, включающие дворовое, общественное пространство и зону доступа к детскому саду на 200 мест. Срок реализации проекта — 36 месяцев.

В Бостандыкском районе на пересечении пр. Аль-Фараби и ул. Розыбакиева будет реализован проект «Парк-офис». В соответствии с градостроительными требованиями, запрещающими возведение высотных объектов выше пр. Аль-Фараби, высота зданий не превышает 12 метров от уровня земли. Проект предусматривает строительство трех блоков, соединенных навесной галереей с парковым пространством между ними. Парковая инфраструктура включает в себя площадку летнего кафе, вело-трассы, переговорные павильоны из прозрачных конструкций и террасы, интегрированные в офисную атмосферу. Предполагаемый срок строительства — 24 месяца.

В Ауэзовском районе в микрорайоне № 3 появится жилой комплекс, состоящий из четырех 9- и 12-этажных домов. Комплекс имеет 2-уровневый подземный паркинг и детский сад на 60 мест. Продолжительность строительства — 20 месяцев.

В целом, при рассмотрении проектов особое внимание обращается на применение энергоэффективных решений, количество мест в подземных автопаркингах, качество материалов внешней отделки, ночную подсветку фасадов зданий, условия доступа для маломобильных групп, площадь озеленения, нагрузку на транспортные потоки и др.

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