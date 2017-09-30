Все детсады и школы Нижнего Новгорода получили тепло, — горадминистрация
По итогам четвертого дня с начала официального отопительного сезона в Нижнем Новгороде все 309 детских сада и 166 школ получают теплоноситель.
По итогам четвертого дня с начала официального отопительного сезона в Нижнем Новгороде все 309 детских сада и 166 школ получают теплоноситель.
Об этом сообщается на сайте администрации Нижнего Новгорода 29 сентября 2017 года.
По данным департамента жилья и инженерной инфраструктуры, тепло подведено к 92% жилых домов с центральным отоплением. Помещения отапливаются во всех учреждениях дополнительного образования и социальной защиты. Завершается пуск тепла в учреждения культуры, спорта и здравоохранения.
«Специалисты напоминают, что пуск тепла — это сложный и продолжительный по времени технологический процесс. Подача теплоносителя с момента начала отопительного сезона непосредственно в батареи занимает от нескольких дней до двух недель. Это связано с необходимостью проведения
Напомним, что отопительный сезон в Нижнем Новгороде стартовал досрочно, 26 сентября.