Все детсады и школы Нижнего Новгорода получили тепло, — горадминистрация

По данным департамента жилья и инженерной инфраструктуры, тепло подведено к 92% жилых домов с центральным отоплением. Помещения отапливаются во всех учреждениях дополнительного образования и социальной защиты. Завершается пуск тепла в учреждения культуры, спорта и здравоохранения.

«Специалисты напоминают, что пуск тепла — это сложный и продолжительный по времени технологический процесс. Подача теплоносителя с момента начала отопительного сезона непосредственно в батареи занимает от нескольких дней до двух недель. Это связано с необходимостью проведения пуско-наладочных работ по регулировке внутридомовых систем, которые находятся в зоне ответственности домоуправляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, чьи сотрудники должны обойти каждый жилой дом и обеспечить пуск тепла в квартиры горожан», — говорится в сообщении.