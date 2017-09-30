Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посол ЕС заявил о жестком и сложном разговоре с Путиным в лифте
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
«Удалось не стать жертвой»: светская львица о певице Михальчик
3-кратный обладатель Кубка России по футболу умер в 46 лет
Экс-главу компании-партнера «Зарубежнефти» казнят во Вьетнаме
Глохнувший локомотив: экономика Поднебесной на грани краха Все серьезно: в 2018-м в китайской экономике могут проступить застарелые проблемы
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Светская львица о Юлии Михальчик: не стала жертвой
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Квитко надела купальник, не скрывающий почти ничего - СМИ
Ковитиди: Порошенко «получил удар» от Путина
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Савченко назвала версию причины взрывов боеприпасов под Винницей
СМИ показали полет ракет Х-101 из кабины пилотов
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Названы города РФ с самой доступной арендой жилья
Фоторепортажи
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
12:46 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Все детсады и школы Нижнего Новгорода получили тепло, — горадминистрация

По итогам четвертого дня с начала официального отопительного сезона в Нижнем Новгороде все 309 детских сада и 166 школ получают теплоноситель.

Об этом сообщается на сайте администрации Нижнего Новгорода 29 сентября 2017 года.

По данным департамента жилья и инженерной инфраструктуры, тепло подведено к 92% жилых домов с центральным отоплением. Помещения отапливаются во всех учреждениях дополнительного образования и социальной защиты. Завершается пуск тепла в учреждения культуры, спорта и здравоохранения.

«Специалисты напоминают, что пуск тепла — это сложный и продолжительный по времени технологический процесс. Подача теплоносителя с момента начала отопительного сезона непосредственно в батареи занимает от нескольких дней до двух недель. Это связано с необходимостью проведения пуско-наладочных работ по регулировке внутридомовых систем, которые находятся в зоне ответственности домоуправляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, чьи сотрудники должны обойти каждый жилой дом и обеспечить пуск тепла в квартиры горожан», — говорится в сообщении.

Напомним, что отопительный сезон в Нижнем Новгороде стартовал досрочно, 26 сентября.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Солдата, стрелявшего в сослуживцев, убили при задержании
Минфин: Киев в будущем не должен рассчитывать на поддержку МВФ
Источники: Пхеньян готовится к новым пускам ракет
CBS: отдых детей Трампа обошелся налогоплательщикам в $330 тысяч
Источник озвучил критерии отставок губернаторов
Ассанж: в Каталонии началась первая в мире интернет-война
В России официально разрешили продавать авиабилеты без багажа
Спорт
Российская катастрофа в Баку Женская сборная России по волейболу провалила чемпионат Европы в Баку, вылетев с турнира в четвертьфинале после разгромного поражения от команды Турции
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
Основатель «Мортона» построит жилье в центре Праги
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь