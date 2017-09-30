Отопление включили в 63% жилых домов Москвы

Источник: РИА "Новости"

«Каждый адрес на контроле, пока все идет планово», — заявил Гасангаджиев.

Он уточнил, что в настоящее время к теплу подключено почти 63% жилых домов и 76% объектов социальной сферы — больниц, поликлиник, школ, детских садов.

Видео Собянин распорядился начать подачу тепла в дома

«Надеюсь, что в правильные сроки, то есть до пяти суток, на все объекты жизнедеятельности города теплоноситель будет подан», — сказал глава департамента.

Гасангаджиев также сообщил, что, по его оценкам, к вечеру понедельника 2 октября полностью завершатся работы по пуску тепла в Москве.

28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин заявил о подключения отопления в жилых домах.

«У нас отопление включают в течение пяти суток, когда средняя температура опускается ниже 8 градусов. Пока этого порога мы не достигли», — сказал Собянин в эфире канала «ТВ Центр».

Он признал, что от москвичей поступают жалобы. «Поступают жалобы от москвичей. Я дам поручение, чтобы сегодня же вечером начинали подключать (к теплу — ИФ) жилой фонд Москвы», — заявил мэр города.