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13:12 (мск), источник: Интерфакс

Отопление включили в 63% жилых домов Москвы

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU — Работы по пуску тепла на городские объекты продолжаются в Москве, сообщил руководитель департамента ЖКХ Москвы Гасан Гасангаджиев журналистам в субботу.

Источник: РИА "Новости"

«Каждый адрес на контроле, пока все идет планово», — заявил Гасангаджиев.

Он уточнил, что в настоящее время к теплу подключено почти 63% жилых домов и 76% объектов социальной сферы — больниц, поликлиник, школ, детских садов.

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Собянин распорядился начать подачу тепла в дома

«Надеюсь, что в правильные сроки, то есть до пяти суток, на все объекты жизнедеятельности города теплоноситель будет подан», — сказал глава департамента.

Гасангаджиев также сообщил, что, по его оценкам, к вечеру понедельника 2 октября полностью завершатся работы по пуску тепла в Москве.

28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин заявил о подключения отопления в жилых домах.

«У нас отопление включают в течение пяти суток, когда средняя температура опускается ниже 8 градусов. Пока этого порога мы не достигли», — сказал Собянин в эфире канала «ТВ Центр».

Он признал, что от москвичей поступают жалобы. «Поступают жалобы от москвичей. Я дам поручение, чтобы сегодня же вечером начинали подключать (к теплу — ИФ) жилой фонд Москвы», — заявил мэр города.

ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК) через несколько часов после этого начала подачу тепла на объекты социальной сферы и в жилые дома.

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