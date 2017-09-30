Прямое авиасообщение между Махачкалой и Краснодаром запустят с 30 октября

МАХАЧКАЛА, 30 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания «Азимут» запустит прямые рейсы между Махачкалой и Краснодаром 30 октября 2017 года, сообщила в субботу ТАСС помощник генерального директора аэропорта Махачкалы Камила Гамзатова.

«В аэропорту Махачкалы 30 октября откроется новое направление полетов — в Краснодар. Рейсы будет выполнять авиакомпания “Азимут”, которая также будет осуществлять перевозки в Ростов-на-Дону», — сказала Гамзатова.

По ее словам, продажи билетов на эти рейсы начались с 25 сентября. Полеты будут выполняться по средам и воскресеньям. «Ожидается, что авиабилеты в Махачкалу по минимальному тарифу будут стоить 888 рублей», — добавила собеседница агентства.

«Азимут» — новая российская авиакомпания, которая призвана соединить авиасообщением российские регионы. Флот «Азимута» состоит из самолетов Sukhoi Superjet 100 улучшенной модификации.