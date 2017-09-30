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17:17 (мск), источник: Podrobno.uz

Узбекистан выплатил Казахстану по долгу за электроэнергию более $130 млн

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан выплатил Казахстану более 130 млн долларов США по долгу за поставленную электроэнергию, передает МИА «Казинформ».

Источник: Podrobno.uz

«По Узбекистану у нас, действительно, были некие разногласия. С момента, когда мы заключили и урегулировали договорные взаимоотношения с узбекской энергосистемой, Узбекистан перед нами задолжал более 140 млн долларов», — сказал председатель правления АО «KEGOC» Бакытжан Кажиев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

На сегодняшний день проводятся работы в части урегулирования данного вопроса.

«Большую часть этих денег нам уже заплатили, осталась небольшая сумма — 11 миллионов 330 тысяч тенге из 143 миллионов долларов, то есть более 130 млн долларов они уже заплатили. И оставшиеся эти деньги они в соответствии с графиком уплатят нам до конца года», — отметил глава компании.

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