Узбекистан выплатил Казахстану по долгу за электроэнергию более $130 млн

«По Узбекистану у нас, действительно, были некие разногласия. С момента, когда мы заключили и урегулировали договорные взаимоотношения с узбекской энергосистемой, Узбекистан перед нами задолжал более 140 млн долларов», — сказал председатель правления АО «KEGOC» Бакытжан Кажиев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

«Большую часть этих денег нам уже заплатили, осталась небольшая сумма — 11 миллионов 330 тысяч тенге из 143 миллионов долларов, то есть более 130 млн долларов они уже заплатили. И оставшиеся эти деньги они в соответствии с графиком уплатят нам до конца года», — отметил глава компании.