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15:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Дворкович рассказал о новом фонде страхования авиапассажиров

Законопроект о создании фонда страхования рисков авиапассажиров в России может быть подготовлен и принят уже до конца года. Об этом в субботу, 30 сентября, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович. Его слова передает РИА Новости.

Источник: Reuters

Отвечая на вопрос, когда может быть создан такой фонд, вице-премьер признался, что точно не знает. «Законопроект напишем, тогда… Думаю, до конца года сможем его принять», — добавил он.

По словам Дворковича, предложение по созданию фонда, возможно, будет прописано в готовящемся законопроекте, который установит новые критерии финансовой устойчивости авиакомпаний. «Я думаю, в октябре законопроект сможем написать, попытаемся до конца года принять», — уточнил он.

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Соколов: в пятницу перевезено больше четырех тысяч пассажиров «ВИМ-Авиа»

27 сентября глава Росавиации Александр Нерадько во время выступления в Госдуме предложил ввести отчисления в размере «хотя бы 10 рублей» с каждого проданного авиабилета. По его мнению, это позволит создать страховой фонд для пассажиров в объеме одного миллиарда рублей на случай прекращения деятельности какой-либо авиакомпании, сообщает «Интерфакс».

В начале этой недели прекратила выполнять чартерные рейсы авиакомпания «ВИМ-Авиа». Из-за этого несколько десятков тысяч пассажиров не смогли вовремя вылететь из-за границы. Сейчас их возвратом занимаются Минтранс и Росавиация при помощи других авиакомпаний.

По данным Минтранса, с 27 сентября перевезены более 8,5 тысячи пассажиров. «Вчера было выполнено 27 рейсов, из Турции вывезено 2,5 тысячи пассажиров, по другим направлениям — более 2,1 тысячи пассажиров. Всего — 4615 пассажиров», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства 30 сентября.

По данным Росавиации, общая задолженность «ВИМ-Авиа» составляет около 7 миллиардов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество».

Перевозка пассажиров регулярных рейсов «ВИМ-Авиа» будет осуществляться по 15 октября включительно.

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