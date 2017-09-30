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16:11 (мск), источник: Volga News

Отопительный сезон в Самаре начался раньше срока

В субботу, 30 сентября, в региональной столице официально начался отопительный сезон.

При этом уже в последний рабочий день недели по поручению временно исполняющего обязанности Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова была организована подача тепла в дома самарцев.

По состоянию на вечер, 29 сентября, тепло было уже в 611 многоквартирных домов. Планируется, что в первый день официального старта отопительного периода еще около трех тыс. домов будут обеспечены теплом.

29 сентября отапливались порядка половины школ, детских садов и учреждений здравоохранения. Причем отдельно стоящие здания системы здравоохранения подключены уже на 76,5%.
Необходимо подчеркнуть, что оперативная подача тепла стала возможной в том числе благодаря выполнению дополнительного объема работ по перекладке теплосетей.

В настоящее время на объектах, которым тепло уже подается, ресурсные организации следят за обеспечением гидравлических и температурных режимов. Согласно технологическим условиям подача тепла будет происходить постепенно. Планируется, что в течение ближайших двух недель отопление будет во всех жилых домах и учреждениях города.

В дальнейшем по вопросам теплоснабжения самарцы могут обращаться в том числе и на телефоны «горячей линии», о которых будет сообщено дополнительно.

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