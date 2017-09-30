Виноградари и виноделы Севастополя объединились в ассоциацию
Отмечается, что под брендом «Севастополь» будет производиться «защищенное наименованием места происхождения» вино высшей категории.
Отмечается, что под брендом «Севастополь» будет производиться «защищенное наименованием места происхождения» вино высшей категории.
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Виноградари и виноделы Севастополя создали ассоциацию для продвижения винодельческой продукции региона. Торжественная презентация ассоциации состоялась в субботу в шампанерии крупнейшего севастопольского производителя игристых вин «Золотая Балка», передает корреспондент ТАСС.
«Ассоциация объединила виноградарей и виноделов Севастополя, чтобы под брендом “Севастополь” производились вина исключительно высокого качества, то есть это некая “отсечка”: все, что будет производиться под брендом “Севастополь”, — это все будет продукт очень высокого качества, то есть это будет вино, защищенное наименованием места происхождения (ВЗНМП) — это высшая категория вина», — рассказал ТАСС председатель Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Павел Швец.
Он пояснил, что речь идет о применении маркировки винодельческой продукции знаком ВЗНМП «Севастополь», который дает покупателю информацию о том, что вино произведено именно в Севастополе и из винограда, выросшего здесь же. Причем это вино не просто соответствует нормативным требованиям госстандарта, но и требованиям к качеству, дополнительно установленным самими виноделами. Виноделы же в этом случае получают снижение ставки акциза как налоговую преференцию.
По словам Швеца, члены ассоциации — а это 26 из 30 крупных и небольших производителей региона — будут сами себя проверять на предмет соответствия продукции не только государственному стандарту, но и собственным требованиям, установленным виноделами.
Объединение уже официально зарегистрировано и начало свою работу, которая, как пояснил управляющий директор ассоциации Андрюс Юцис, ведется по нескольким основным направлениям. «Это работа с федеральными и местными властями по созданию удобной законодательной базы для продвижения винодельческой продукции: ВЗНМП “Севастополь”, еще одно направление — работа с виноделами, контроль над ними, следующее направление — маркетинг, то есть работа над созданием бренда», — сказал он ТАСС.
По словам Юциса, на данный момент налажено тесное сотрудничество с местной властью по развитию виноградарства и виноделия, тем более что в недавно принятой Стратегии развития Севастополя до 2030 года обе отрасли названы приоритетными.