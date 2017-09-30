Виноградари и виноделы Севастополя объединились в ассоциацию

Источник: AP 2017

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Виноградари и виноделы Севастополя создали ассоциацию для продвижения винодельческой продукции региона. Торжественная презентация ассоциации состоялась в субботу в шампанерии крупнейшего севастопольского производителя игристых вин «Золотая Балка», передает корреспондент ТАСС.

«Ассоциация объединила виноградарей и виноделов Севастополя, чтобы под брендом “Севастополь” производились вина исключительно высокого качества, то есть это некая “отсечка”: все, что будет производиться под брендом “Севастополь”, — это все будет продукт очень высокого качества, то есть это будет вино, защищенное наименованием места происхождения (ВЗНМП) — это высшая категория вина», — рассказал ТАСС председатель Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Павел Швец.

Он пояснил, что речь идет о применении маркировки винодельческой продукции знаком ВЗНМП «Севастополь», который дает покупателю информацию о том, что вино произведено именно в Севастополе и из винограда, выросшего здесь же. Причем это вино не просто соответствует нормативным требованиям госстандарта, но и требованиям к качеству, дополнительно установленным самими виноделами. Виноделы же в этом случае получают снижение ставки акциза как налоговую преференцию.

По словам Швеца, члены ассоциации — а это 26 из 30 крупных и небольших производителей региона — будут сами себя проверять на предмет соответствия продукции не только государственному стандарту, но и собственным требованиям, установленным виноделами.

Объединение уже официально зарегистрировано и начало свою работу, которая, как пояснил управляющий директор ассоциации Андрюс Юцис, ведется по нескольким основным направлениям. «Это работа с федеральными и местными властями по созданию удобной законодательной базы для продвижения винодельческой продукции: ВЗНМП “Севастополь”, еще одно направление — работа с виноделами, контроль над ними, следующее направление — маркетинг, то есть работа над созданием бренда», — сказал он ТАСС.