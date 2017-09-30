Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Власти Болгарии не выдержали: НАТО "штурмует" РФ, снимаем санкции
Врачи вернули сознание пациенту после 15 лет растительного состояния
Конфуз, случившийся по вине Януковича на встрече с Путиным
Звезды, которые борются сегодня с раком: как проходит лечение
Военнослужащий убил троих сослуживцев и сбежал с оружием
Курды хотят отделиться: Ирак пообещал ввести войска 80% населения в Иракском Курдистане пришли на референдум о независимости
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Светская львица о Юлии Михальчик: не стала жертвой
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Квитко надела купальник, не скрывающий почти ничего - СМИ
Ковитиди: Порошенко «получил удар» от Путина
Власти Болгарии не выдержали: НАТО "штурмует" РФ, снимаем санкции
Пентагон хочет напугать РФ с помощью «Кабанчиков»
Савченко назвала версию причины взрывов боеприпасов под Винницей
СМИ показали полет ракет Х-101 из кабины пилотов
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
Названы города РФ с самой доступной арендой жилья
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
18Ребятам о зайчатах
17:18 (мск), источник: ТАСС

Виноградари и виноделы Севастополя объединились в ассоциацию

Отмечается, что под брендом «Севастополь» будет производиться «защищенное наименованием места происхождения» вино высшей категории.

Источник: AP 2017

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Виноградари и виноделы Севастополя создали ассоциацию для продвижения винодельческой продукции региона. Торжественная презентация ассоциации состоялась в субботу в шампанерии крупнейшего севастопольского производителя игристых вин «Золотая Балка», передает корреспондент ТАСС.

«Ассоциация объединила виноградарей и виноделов Севастополя, чтобы под брендом “Севастополь” производились вина исключительно высокого качества, то есть это некая “отсечка”: все, что будет производиться под брендом “Севастополь”, — это все будет продукт очень высокого качества, то есть это будет вино, защищенное наименованием места происхождения (ВЗНМП) — это высшая категория вина», — рассказал ТАСС председатель Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Павел Швец.

Он пояснил, что речь идет о применении маркировки винодельческой продукции знаком ВЗНМП «Севастополь», который дает покупателю информацию о том, что вино произведено именно в Севастополе и из винограда, выросшего здесь же. Причем это вино не просто соответствует нормативным требованиям госстандарта, но и требованиям к качеству, дополнительно установленным самими виноделами. Виноделы же в этом случае получают снижение ставки акциза как налоговую преференцию.

По словам Швеца, члены ассоциации — а это 26 из 30 крупных и небольших производителей региона — будут сами себя проверять на предмет соответствия продукции не только государственному стандарту, но и собственным требованиям, установленным виноделами.

Объединение уже официально зарегистрировано и начало свою работу, которая, как пояснил управляющий директор ассоциации Андрюс Юцис, ведется по нескольким основным направлениям. «Это работа с федеральными и местными властями по созданию удобной законодательной базы для продвижения винодельческой продукции: ВЗНМП “Севастополь”, еще одно направление — работа с виноделами, контроль над ними, следующее направление — маркетинг, то есть работа над созданием бренда», — сказал он ТАСС.

По словам Юциса, на данный момент налажено тесное сотрудничество с местной властью по развитию виноградарства и виноделия, тем более что в недавно принятой Стратегии развития Севастополя до 2030 года обе отрасли названы приоритетными.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Российские ВКС уничтожили более 2,35 тыс. боевиков в Сирии за десять дней
Ученые: Крымский мост не угрожает экологии, заявления Порошенко необоснованны
Кудрин рассказал о рисках для России от новых санкций США
ВКС уничтожили в Сирии почти 2,5 тысячи боевиков за 10 дней
Посол КНДР в Москве пригрозил США ядерным оружием
Мадрид считает аннулированным референдум в Каталонии
IWF отстранила на год Федерацию тяжелой атлетики России
Лидеру «Христианского государства» предъявили обвинение
Фанат отправил баскетболисту-миллионеру 20 долларов на обед
Спорт
Российская катастрофа в Баку Женская сборная России по волейболу провалила чемпионат Европы в Баку, вылетев с турнира в четвертьфинале после разгромного поражения от команды Турции
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Застройщики Петербурга распродают пригородные участки
Названы сроки достройки проблемного жилья в РФ
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь