Пять новых маршрутов пустят по Ворошиловскому мосту

В Ростове пять городских маршрутов изменят схему движения — все они будут следовать через Ворошиловский мост. Изменения вступят в силу с понедельника, 2 октября.

4. Маршрут № 77-МТ «ул. Орбитальная, 20 — ТРК «МегаМаг»:

ТРК «МегаМаг» — Южный подъезд — пр. Ворошиловский — пр. Нагибина — пер. Ольховский — пр. Космонавтов — ул. Волкова — ул. Добровольского — ул. Орбитальная, 20 — ул. Добровольского — ул. Волкова — пр. Космонавтов — ул. Плиева — пр. Нагибина — пр. Ворошиловский — Южный подъезд — ТРК «МЕГАМАГ».



5. Маршрут № 92-МТ «ЖК «Платовский» — ТРК «МегаМаг»:

ЖК «Платовский» — ул. Теряева — ул. Алябьева — ул. Орская — ул. Вятская — пер. Сальский — ул. Казахская — ул. Раздорская — ул. Фурмановская — ул. Плиева — пр. М. Нагибина — пр. Ворошиловский — Ворошиловский мост — Восточное шоссе — ТРК «МЕГАМАГ» — Восточное шоссе — Ворошиловский мост — пр. Ворошиловский — пр. Нагибина — ул. Мартовицкого — ул. Фурмановская — ул. Раздорская — ул. Казахская — пер. Сальский — ул. Вятская — ул. Орская — ул. Алябьева — ул. Теряева — ЖК «Платовский».



Таким образом, тремя маршрутными такси можно будет добраться с Ворошиловского проспекта в ТРК «МегаМаг». Добавим, что все указанные маршруты вернулись к схемам, действовавшим до ноября 2013 г., когда Ворошиловский мост был закрыт для проведения работ по реконструкции.



Таким образом, Ворошиловский мост в комплексе с обновленной транспортной инфраструктурой левого берега Дона обеспечит подъезд к рекреационной зоне, в том числе к новому стадиону «Ростов-Арена».