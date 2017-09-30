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19:41 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Пять новых маршрутов пустят по Ворошиловскому мосту

Схемы пяти городских маршрутов изменят со 2 октября.

В Ростове пять городских маршрутов изменят схему движения — все они будут следовать через Ворошиловский мост. Изменения вступят в силу с понедельника, 2 октября.

При этом конечные маршрутов № 31 и № 39 переносятся с главного железнодорожного вокзала на Центральный рынок. Согласно информации портала «Ростовский городской транспорт», маршруты будут пролегать следующим образом:

1. Маршрут № 31 «Очистные сооружения — Ц. Рынок»:
Очистные сооружения — ул. 1-я Луговая — ул. 2-я Луговая — ул. 1-я Луговая — ул. Пойменная — ул. Шоссейная — Ворошиловский мост — пр. Ворошиловский — ул. Московская — Ц. Рынок (отнесенный ОП) — ул. Московская — пр. Ворошиловский — Ворошиловский мост — ул. Шоссейная — ул. Пойменная — ул. 1-я Луговая — Очистные сооружения.

2. Маршрут № 39 «Ц. Рынок — Базы отдыха»:
Базы отдыха — ул. Левобережная — ул. Чемордачка — ул. Левобережная — Ворошиловский мост — пр. Ворошиловский — ул. Московская — Ц. Рынок (отнесенный ОП) — ул. Московская — пр. Ворошиловский — Ворошиловский мост — ул. Левобережная — Чемордачка — Левобережная — Базы отдыха.

3. Маршрут № 49-МТ «Стройгородок — ТРК «МегаМаг»:
Стройгородок — ул. Таганрогская — ул. Дачная —
ул. 56-й Армии — ул. Вавилова — ул. Шеболдаева — пл. Народного Ополчения -пр. Ленина — пр. Нагибина — пр. Ворошиловский — Южный подъезд — ТРК «МЕГАМАГ» — Южный подъезд — пр. Ворошиловский — пр. Нагибина — пр. Ленина — пл. Народного Ополчения — ул. Ларина — ул. Н. Данченко — ул. Вавилова — ул. Таганрогская — Стройгородок.

4. Маршрут № 77-МТ «ул. Орбитальная, 20 — ТРК «МегаМаг»:
ТРК «МегаМаг» — Южный подъезд — пр. Ворошиловский — пр. Нагибина — пер. Ольховский — пр. Космонавтов — ул. Волкова — ул. Добровольского — ул. Орбитальная, 20 — ул. Добровольского — ул. Волкова — пр. Космонавтов — ул. Плиева — пр. Нагибина — пр. Ворошиловский — Южный подъезд — ТРК «МЕГАМАГ».

5. Маршрут № 92-МТ «ЖК «Платовский» — ТРК «МегаМаг»:
ЖК «Платовский» — ул. Теряева — ул. Алябьева — ул. Орская — ул. Вятская — пер. Сальский — ул. Казахская — ул. Раздорская — ул. Фурмановская — ул. Плиева — пр. М. Нагибина — пр. Ворошиловский — Ворошиловский мост — Восточное шоссе — ТРК «МЕГАМАГ» — Восточное шоссе — Ворошиловский мост — пр. Ворошиловский — пр. Нагибина — ул. Мартовицкого — ул. Фурмановская — ул. Раздорская — ул. Казахская — пер. Сальский — ул. Вятская — ул. Орская — ул. Алябьева — ул. Теряева — ЖК «Платовский».

Таким образом, тремя маршрутными такси можно будет добраться с Ворошиловского проспекта в ТРК «МегаМаг». Добавим, что все указанные маршруты вернулись к схемам, действовавшим до ноября 2013 г., когда Ворошиловский мост был закрыт для проведения работ по реконструкции.

Таким образом, Ворошиловский мост в комплексе с обновленной транспортной инфраструктурой левого берега Дона обеспечит подъезд к рекреационной зоне, в том числе к новому стадиону «Ростов-Арена».

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