Узбекистан снизил акциз на импорт автомобилей из Казахстана
Узбекистан с 1 октября 2017 года снизил ставку акцизного налога на новые транспортные средства, производимые и завозимые из Казахстана.
Узбекистан с 1 октября 2017 года снизил ставку акцизного налога на новые транспортные средства, производимые и завозимые из Казахстана.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 сентября подписал постановление «О мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан».
Согласно документе, ставка акцизного налога на новые транспортные средства, производимые и завозимые из Казахстана (кроме предназначенных для медицинских целей), с 1 октября будет снижена до 2% от таможенной стоимости.