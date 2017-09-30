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22:28 (мск), источник: Uzdaily.uz

Узбекистан снизил акциз на импорт автомобилей из Казахстана

Узбекистан с 1 октября 2017 года снизил ставку акцизного налога на новые транспортные средства, производимые и завозимые из Казахстана.

Источник: Uzdaily.uz

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 сентября подписал постановление «О мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан».

Согласно документе, ставка акцизного налога на новые транспортные средства, производимые и завозимые из Казахстана (кроме предназначенных для медицинских целей), с 1 октября будет снижена до 2% от таможенной стоимости.

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