Минтранс пообещал вывезти пассажиров «ВИМ-Авиа» из-за рубежа

Источник: РИА "Новости"

Минтранс окажет помощь в вывозе пассажиров «ВИМ-Авиа» из Турции и других стран. Необходимые для этого ресурсы у ведомства есть, говорится в сообщении, опубликованном по итогам совещания оперативного штаба.

Заседание штаба возглавил замглавы Минтранса Валерий Окулов. В ведомстве сообщили, что в ближайшие дни самолеты авиакомпании совершат ряд рейсов, несмотря на прекращение регулярных авиаперелетов. К концу субботы, 30 сентября, авиакомпания совершит 22 рейса на внутренних регулярных и чартерных международных направлениях. Еще 20 рейсов планируется совершить завтра, 1 октября. «В частности, из Антальи до конца суток будет вывезено порядка 2 тыс. человек. До 1 октября из Антальи останется вывезти порядка 1 860 туристов «ВИМ-Авиа», — сообщили в ведомстве.

Окулов подчеркнул, что «необходимые емкости для планового вывоза туристов имеются».

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«Минтранс рассчитывает и готов обеспечить скорейший вывоз туристов из Турции и других стран», — говорится в сообщении.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что большая часть туристов, застрявших в Турции из-за прекращения работы авиакомпании, будут возвращены домой до 2 октября. Часть рейсов будет осуществлена турецкой авиакомпанией Atlasglobal.