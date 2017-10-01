Дворкович рассказал, когда примут решения о судьбе «ВИМ-Авиа»

Источник: РИА Новости

ТОКИО, 1 окт — РИА Новости, Иван Захарченко. Решения по вывозу российских туристов, столкнувшихся с проблемами вокруг компании «ВИМ-Авиа», уже приняты. Об этом сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович на полях форума «Наука и технологии в обществе» в японском городе Киото.

Они уже вывозятся. Все решения приняты, активно идет возвращение пассажиров в Россию. Аркадий Дворкович Вице-премьер РФ

По его словам, 90% пассажиров находятся Турции, часть — на Тенерифе, в континентальной Испании, Италии, Греции. Однако есть и те, кто должен был лететь внутренними рейсами, прежде всего, речь идет о Дальнем Востоке.

«Сейчас график есть, все идет по плану абсолютно, ресурсы финансовые для этого тоже есть», — добавил вице-премьер.

Дворкович также сообщил, что решения о судьбе "ВИМ-Авиа" будут приниматься после 15 октября.

«Пока министерство транспорта считает, что до 15 октября необходимо продолжать полеты, а дальше будут приниматься решения о возможности продолжения деятельности компании», — сказал он.