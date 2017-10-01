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05:47 (мск), источник: РИА Новости

Дворкович рассказал, когда примут решения о судьбе «ВИМ-Авиа»

По словам вице-премьера, идет активное возвращение в Россию пассажиров авиакомпании, оказавшихся за границей. Будущее «ВИМ-Авиа» станет ясно после 15 октября.

Источник: РИА Новости

ТОКИО, 1 окт — РИА Новости, Иван Захарченко. Решения по вывозу российских туристов, столкнувшихся с проблемами вокруг компании «ВИМ-Авиа», уже приняты. Об этом сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович на полях форума «Наука и технологии в обществе» в японском городе Киото.

Они уже вывозятся. Все решения приняты, активно идет возвращение пассажиров в Россию.
Аркадий Дворкович
Вице-премьер РФ

По его словам, 90% пассажиров находятся Турции, часть — на Тенерифе, в континентальной Испании, Италии, Греции. Однако есть и те, кто должен был лететь внутренними рейсами, прежде всего, речь идет о Дальнем Востоке.

«Сейчас график есть, все идет по плану абсолютно, ресурсы финансовые для этого тоже есть», — добавил вице-премьер.

Дворкович также сообщил, что решения о судьбе "ВИМ-Авиа" будут приниматься после 15 октября.
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«Пока министерство транспорта считает, что до 15 октября необходимо продолжать полеты, а дальше будут приниматься решения о возможности продолжения деятельности компании», — сказал он.

«ВИМ-Авиа» 25 сентября официально признала, что у нее нет средств для продолжения работы, и прекратила выполнение чартеров. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярных рейсов «ВИМ-Авиа» будет осуществляться до 15 октября включительно.

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