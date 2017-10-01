Дворкович рассказал, когда примут решения о судьбе «ВИМ-Авиа»
По словам
По словам
ТОКИО, 1 окт — РИА Новости, Иван Захарченко. Решения по вывозу российских туристов, столкнувшихся с проблемами вокруг компании «ВИМ-Авиа», уже приняты. Об этом сообщил
Они уже вывозятся. Все решения приняты, активно идет возвращение пассажиров в Россию.
По его словам, 90% пассажиров находятся Турции, часть — на Тенерифе, в континентальной Испании, Италии, Греции. Однако есть и те, кто должен был лететь внутренними рейсами, прежде всего, речь идет о Дальнем Востоке.
«Сейчас график есть, все идет по плану абсолютно, ресурсы финансовые для этого тоже есть», — добавил
«Пока министерство транспорта считает, что до 15 октября необходимо продолжать полеты, а дальше будут приниматься решения о возможности продолжения деятельности компании», — сказал он.
«ВИМ-Авиа» 25 сентября официально признала, что у нее нет средств для продолжения работы, и прекратила выполнение чартеров. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярных рейсов «ВИМ-Авиа» будет осуществляться до 15 октября включительно.