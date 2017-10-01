Премьер-министр Японии представил беспилотные тракторы

КИОТО /Япония/, 1 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ представил новейшие японские беспилотные тракторы, которые в самом ближайшем будущем будут использоваться в национальном сельском хозяйстве. Презентация прошла в рамках его выступления на Международном форуме науки и технологии в обществе (STS) в японском городе Киото, который начал свою работу в воскресенье.

«Посмотрите, они не просто двигаются в унисон, они общаются между собой, словно настоящие люди. А в будущем они будут подключены к японской системе глобального позиционирования», — подчеркнул Абэ, комментируя демонстрационное видео, на котором группа беспилотных тракторов движется по пашне.

Глава японского правительства также подчеркнул, что от развития инноваций и технологий зависит будущее не только каждой отдельной страны, но и всего мира.

Я уверен, что совместными усилиями мы можем сделать этот мир лучше. Синдзо Абэ Премьер-министр Японии