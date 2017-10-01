Премьер-министр Японии представил беспилотные тракторы
По словам Синдзо Абэ, в будущем беспилотные тракторы «будут подключены к японской системе глобального позиционирования».
По словам Синдзо Абэ, в будущем беспилотные тракторы «будут подключены к японской системе глобального позиционирования».
КИОТО /Япония/, 1 октября. /ТАСС/.
«Посмотрите, они не просто двигаются в унисон, они общаются между собой, словно настоящие люди. А в будущем они будут подключены к японской системе глобального позиционирования», — подчеркнул Абэ, комментируя демонстрационное видео, на котором группа беспилотных тракторов движется по пашне.
Глава японского правительства также подчеркнул, что от развития инноваций и технологий зависит будущее не только каждой отдельной страны, но и всего мира.
Я уверен, что совместными усилиями мы можем сделать этот мир лучше.
В японской древней столице Киото в воскресенье начал свою работу ежегодный Международный форум науки и технологии в обществе. Это престижное мероприятие уже в 14-й раз собирает свыше полутора тысяч ученых, предпринимателей, политических и общественных деятелей из более чем 150 стран мира, включая Россию.