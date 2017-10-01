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07:59 (мск), источник: AmurMedia.ru

Рыбу без документов реализовывали на рынке г. Бикина Хабаровского края

Управление Россельхознадзора рекомендует воздержаться от покупок продуктов питания в несанкционированных местах.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 1 октября, AmurMedia.

Очередную партию красной рыбы свежего вылова изъяли из продажи в Хабаровском крае. Не имеющая документов рыбная продукция продавалась на рынке в Бикине. Территориальное Управление Россельхознадзора предупреждает об опасности употребления в пищу подобных продуктов, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт ведомства.

В ходе рейда проведенного инспекторами территориального управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, изъята из оборота рыбная продукция, не имеющие документов, подтверждающие их качество и безопасность.

Сотрудниками южного межрайонного отдела совершен очередной рейд на рынке в городе Бикин. В ходе рейда выявлен и пресечен случай незаконного оборота рыбной продукции без маркировки изготовителя и в отсутствие ветеринарных сопроводительных документов при этом продажа осуществлялась в антисанитарных условиях. Изъято из торгового оборота 50 кг охлажденной кеты.

Физическое лицо привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 10.8 КоАП РФ.

Управление Россельхознадзора рекомендует воздержаться от покупок продуктов питания в несанкционированных местах и не подвергать свое здоровье потенциальной опасности.

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