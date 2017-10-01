Казахстанские машины станут дешевле в Узбекистане
ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ — Узбекистан с 1 октября 2017 года снизил ставку акцизного налога на новые транспортные средства, производимые и завозимые из Казахстана, сообщает uzdaily.uz.
ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ — Узбекистан с 1 октября 2017 года снизил ставку акцизного налога на новые транспортные средства, производимые и завозимые из Казахстана, сообщает uzdaily.uz.
Президент Узбекистана 29 сентября т.г. подписал постановление «О мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан».
Согласно документу, ставка акцизного налога на новые транспортные средства, производимые и завозимые из Казахстана (кроме предназначенных для медицинских целей), с 1 октября будет снижена до 2% от таможенной стоимости.