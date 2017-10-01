Норматив обязательной продажи валютной выручки в Беларуси снижается до 10%

Источник: Reuters

Соответствующая норма закреплена постановлением правления Национального банка от 6 сентября 2017 года № 368−1 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 13 сентября 2006 г. № 129».

Данное решение принято Нацбанком в рамках реализации последовательно проводимой политики либерализации валютных отношений и с учетом стабильной ситуации на валютном рынке, которая длительное время характеризуется устойчивым превышением предложения иностранной валюты над спросом на нее.