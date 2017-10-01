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09:50 (мск), источник: БЕЛТА

Норматив обязательной продажи валютной выручки в Беларуси снижается до 10%

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норматив обязательной продажи выручки в иностранной валюте субъектов хозяйствования — резидентов снижается с 1 октября 2017 года с 20% до 10%. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка Беларуси.

ЦБ: $ 58.0169   -0.41 € 68.4483   -0.20 ММВБ: $ 57.5200   -0.39 € 68.0000   -0.21
Источник: Reuters

Соответствующая норма закреплена постановлением правления Национального банка от 6 сентября 2017 года № 368−1 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 13 сентября 2006 г. № 129».

Данное решение принято Нацбанком в рамках реализации последовательно проводимой политики либерализации валютных отношений и с учетом стабильной ситуации на валютном рынке, которая длительное время характеризуется устойчивым превышением предложения иностранной валюты над спросом на нее.

Очередное снижение норматива обязательной продажи выручки в иностранной валюте будет способствовать развитию экспортного потенциала субъектов хозяйствования Беларуси и станет последовательным шагом в направлении гармонизации валютного законодательства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

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