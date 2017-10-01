В Костанае цены на бензин поднялись до 155 тенге

Источник: Reuters

Во многих автозаправках города цены подскочили уже ближе к вечеру 30 сентября.

Как рассказывает автолюбитель Розаима Кан, уже в 19.00, когда как обычно женщина поехала заправляться, цены на автозаправке шокировали.

«Только в пятницу заправлялись по цене 152, а уже вчера -155. Цены растут… С чем это связано, тоже непонятно», — сетует автолюбитель.